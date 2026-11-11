H. Lange, 2018/Greenland National Museum and Archives Fundações de concreto de antigas construções na BE-2

Uma base aérea construída pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial está abandonada na Groenlândia desde 1947, quando os militares deixaram o local após o fim do conflito.Conhecida como Bluie East Two (BE-2), ou Ikateq, a instalação servia como ponto de apoio para aeronaves, acompanhamento das condições meteorológicas, comunicação e operações de resgate no Ártico.

Nas últimas décadas, os restos da Bluie East Two passaram a atrair turistas interessados na história militar da Groenlândia. Empresas de turismo da região organizam passeios de um dia para pessoas que desejam conhecer as estruturas que continuam no local.

H. Lange, 2018/Greenland National Museum and Archives Vista aérea de parte da área principal do acampamento

Apesar do abandono da antiga base, a Groenlândia ainda abriga uma instalação militar estadunidense em funcionamento. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Dinamarca, a base de Pituffik, anteriormente conhecida como Thule, é a única área de defesa dos Estados Unidos que permanece ativa no território.

A presença militar estadunidense na ilha é regulamentada por um acordo de defesa firmado em 1951 entre os Estados Unidos e o Reino da Dinamarca, com alterações feitas posteriormente. O documento estabelece as condições para a atuação militar no território groenlandês.

Por que os EUA construíram bases na Groenlândia?

A presença militar estadunidense na Groenlândia ganhou importância em 1940, quando a Alemanha nazista invadiu e ocupou a Dinamarca. Com o território dinamarquês sob controle alemão, a ilha passou a ficar sob a proteção dos Estados Unidos e se tornou uma região estratégica para os países aliados durante a guerra.

A localização da Groenlândia era importante para a aviação militar . O território servia como ponto de parada para aeronaves que viajavam entre a América do Norte e a Europa, permitindo que os aviões fossem abastecidos durante o trajeto.

Além disso, a ilha abrigava uma das poucas minas de criolita em funcionamento no mundo, localizada em Ivittuut. O mineral era utilizado na fabricação de alumínio, matéria-prima importante para a produção de aeronaves.

H. Lange, 2018/Greenland National Museum and Archives Caminhão Sterling HC 145 abandonado na BE-2

As condições do tempo na Groenlândia também ajudavam a prever mudanças climáticas na Europa Ocidental. Essas informações eram importantes para que os militares planejassem suas operações.

Por esses motivos, os Estados Unidos construíram diversas instalações no território, incluindo bases de apoio, pistas de pouso, estações de rádio e locais para acompanhar as condições meteorológicas.

As instalações receberam o código "Bluie", acompanhado de números que indicavam a localização de cada uma na costa leste ou oeste da Groenlândia.

Como funcionava a base abandonada?

A Bluie East Two foi uma das cinco instalações construídas pelos Estados Unidos na costa leste da Groenlândia durante a Segunda Guerra Mundial. Sua principal função era servir como pista alternativa para aeronaves e oferecer apoio à comunicação, à orientação dos aviões, ao acompanhamento do tempo e às operações de resgate.

A construção começou em 26 de julho de 1942, quando equipes da Guarda Costeira dos Estados Unidos desembarcaram na região. O objetivo era construir uma pista de pouso de cascalho com aproximadamente 1,2 quilômetro de extensão, além de instalações para abrigar militares e outros funcionários.

H. Lange, 2018/Greenland National Museum and Archives Restos de um trator de neve Allis-Chalmers M-7, na base aérea Bluie East Two

Em 01 de novembro daquele ano, a base começou a transmitir informações sobre as condições do tempo. A pista de pouso foi concluída no ano seguinte.

Durante a guerra, a instalação também foi usada em operações militares e de salvamento. Em 1943, por exemplo, serviu como ponto de partida para uma tentativa de bombardeio contra uma estação meteorológica alemã na Ilha Sabine, localizada a aproximadamente 965 quilômetros ao norte. A operação não foi concluída por causa das condições climáticas desfavoráveis.

Entre 1942 e 1943, funcionários da base também participaram de operações de resgate na região coberta por gelo e ajudaram outras estações isoladas da Groenlândia.

Por que a instalação foi abandonada?

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a base perdeu sua importância estratégica. Em 1947, os Estados Unidos retiraram os militares da Bluie East Two e de outras instalações espalhadas pela Groenlândia.

O governo dinamarquês não demonstrou interesse em manter a estrutura. Por isso, equipamentos, combustíveis, madeira e outros materiais deixados no local passaram a ser recolhidos e reaproveitados pelos moradores da região.

A pista de pouso, entretanto, ainda teve algumas utilidades nos anos seguintes. Em 1958, foi reaberta temporariamente para ajudar na construção de uma estação de radar de alerta antecipado, chamada DYE-4, em Kulusuk. Esse tipo de instalação era utilizado para detectar possíveis ameaças aéreas com antecedência.

Militar descreve rotina na base

Um dos registros sobre o funcionamento da Bluie East Two foi escrito por Bob Baxter, que trabalhou na instalação como operador de rádio. Em um relato publicado em julho de 2000, ele contou que chegou ao local em abril de 1946 e ficou ali até 1947.

Segundo Baxter, a base era formada por um conjunto de construções de madeira próximo a pista de pouso, cercada por montanhas e localizada às margens de um fiorde.

O militar descreveu a presença de caminhões, reboques, canhões antiaéreos de 90 milímetros e uma aeronave Nordyn Norseman. Também relatou que aproximadamente 20 pessoas trabalhavam na instalação.

Entre as responsabilidades da equipe estava manter o sistema de comunicação funcionando durante todo o dia para atender aos profissionais que acompanhavam as condições meteorológicas. A base também contava com um equipamento de rádio que ajudava os aviões a encontrar a direção correta durante os voos e a localizar um lugar alternativo para pousar.

Baxter ainda conta que os militares improvisavam atividades de lazer para enfrentar o isolamento. Com peças de um jipe descartado, construíram um sistema que puxava os esquiadores montanha acima. Quando o equipamento deixou de funcionar, passaram a praticar uma atividade em que eram puxados por veículos enquanto deslizavam sobre esquis.

Durante o verão, os militares capturavam peixes que saíam do fiorde em direção a um lago alimentado por geleiras. Sem equipamentos apropriados, chegaram a usar granadas de concussão, que provocam uma forte onda de choque, para capturar vários peixes de uma só vez.