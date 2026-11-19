Site oficial Davi Alcolumbre Primeiro quadro de Davi Alcolumbre, inaugurado em 2023

O Senado Federal contratou a produção de um novo retrato a óleo do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pelo valor de R$ 11,4 mil. A pintura será exposta na Galeria dos ex-Presidentes, localizada no Salão Nobre da instituição, em Brasília.

A contratação foi realizada por meio de inexigibilidade de licitação, modalidade que permite ao poder público contratar diretamente um fornecedor quando não há possibilidade de competição, conforme as hipóteses previstas na legislação.

O serviço foi atribuído à empresa Villela Produções Ltda., responsável pela confecção da obra. O contrato prevê uma tela com dimensões de 40 centímetros por 50 centímetros, emoldurada em madeira na cor marrom e acompanhada de uma placa metálica de identificação.

O acabamento deverá seguir o padrão dos demais quadros que integram o espaço. A justificativa apresentada pelo Senado é manter a uniformidade estética e artística da galeria, com a utilização dos mesmos padrões de técnica e qualidade empregados nas outras pinturas da coleção.

Alcolumbre já tem outro retrato no Senado

A nova encomenda não será a primeira pintura de Davi Alcolumbre produzida para integrar o acervo da instituição. Em 2021, durante o período em que presidiu o Senado, o parlamentar teve outro retrato a óleo contratado pela Casa.

Na ocasião, a obra custou R$ 8,9 mil e também foi produzida para a Galeria dos ex-Presidentes. O quadro foi inaugurado em maio de 2023.

O primeiro retrato foi encomendado em 2020, por meio do contrato 144/2020, e também teve como responsável o artista Urbano José Pibernat Villela.

Quem é o artista responsável pela pintura

O responsável pela nova pintura é Urbano José Pibernat Villela, artista plástico gaúcho nascido em 2 de maio de 1942, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Além de pintor, ele também é engenheiro eletrônico e professor universitário.

De acordo com o currículo publicado em seu site oficial, Villela começou a pintar em 1960 e se especializou na técnica de óleo sobre tela. Ao longo da carreira, concentrou boa parte de sua produção em retratos de personalidades dos meios político, social e cultural. O artista estima ter produzido aproximadamente 1.600 retratos.

O trabalho com figuras públicas levou Villela a construir uma relação duradoura com o Senado Federal. Ele é responsável pelas pinturas que compõem a Galeria dos Ex-Presidentes da Casa desde 2005. As obras retratam parlamentares que comandaram a instituição em diferentes períodos da história brasileira, incluindo os presidentes do Império e da República.

O acervo oficial do Museu do Senado também registra pinturas assinadas por Villela. Entre elas estão retratos de antigos presidentes da instituição, produzidos em óleo sobre tela e incorporados à coleção histórica do Legislativo.

Villela também produziu trabalhos para outras instituições públicas. Um exemplo é o retrato de Bento Gonçalves, chefe da Revolução Farroupilha, que integra a exposição permanente Construtores do Brasil, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

A relação com o Senado ganhou destaque novamente em janeiro de 2023, após os ataques de 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes. Quatro retratos da Galeria dos Ex-Presidentes foram danificados durante a invasão: dois de Renan Calheiros, um de José Sarney e um de Ramez Tebet. A recomposição das obras foi incluída no planejamento de contratações da Casa, que justificou a escolha de Villela pela necessidade de preservar a padronização artística e estética da coleção.





O que é a Galeria dos ex-Presidentes do Senado

A Galeria dos ex-Presidentes reúne retratos dos parlamentares que ocuparam o comando do Senado Federal. O espaço fica no Salão Nobre da Casa e funciona como um registro histórico das diferentes gestões da instituição.

A tradição é representar os antigos presidentes por meio de pinturas a óleo, que passam a integrar o acervo histórico do Legislativo.

Com a nova encomenda, Alcolumbre terá mais um retrato produzido para a coleção, desta vez em referência ao seu atual período à frente do Senado, iniciado em fevereiro de 2025.