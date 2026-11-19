Reprodução/redes sociais Luiza Rozova é apontada como filha do presidente russo, Vladmir Putin

A suposta filha fora do casamento do presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria sido obrigada a mudar oficialmente de nome no fim de 2020, pouco depois de uma reportagem revelar sua possível ligação com o chefe do governo russo.

Conhecida como Luiza Rozova, Elizaveta Vladimirovna Rozova, de 23 anos, passou a se chamar Elizaveta Olegovna Rudnova, adotando o sobrenome de Oleg Rudnov, amigo de Putin que morreu em 2015.

A informação foi divulgada pelo jornalista investigativo russo Andrey Zakharov, que identificou a alteração em um vazamento de dados dos registros civis do país.

Reprodução/Telegram Registro divulgado pelo jornalista investigativo russo Andrey Zakharov aponta a troca de nome de Luiza Rozova









No documento divulgado por Zakharov consta alteração registrada no fim de dezembro de 2020, aproximadamente um mês depois de uma investigação publicada pelo jornal russo Proekt. A reportagem apontava, pela primeira vez, que Luiza poderia ser filha de Putin.

Para o jornalista, a escolha do sobrenome Rudnov estaria ligada a uma tentativa de apresentar uma versão diferente sobre a origem de Luiza.

Em 2024, o Agentstvo, canal de notícias ligado ao Proekt, já havia informado que a jovem usava um passaporte com o nome de Elizaveta Olegovna Rudnova. Na época, porém, os jornalistas não conseguiram confirmar se ela também havia alterado oficialmente seu sobrenome.

Uma das possibilidades levantadas por Zakharov era de que o documento fosse um passaporte com identidade falsa, utilizado para esconder quem era a pessoa que o portava.

Os novos dados, segundo o jornalista, indicam que a mudança não ficou restrita ao documento de viagem. O nome Rudnova também passou a constar nos registros civis. Além disso, a jovem adotou Olegovna no lugar de Vladimirovna. Na tradição russa, essa parte do nome indica o primeiro nome do pai.

Quem era o homem que deu sobrenome à jovem

Oleg Rudnov era um empresário e amigo próximo de Vladimir Putin. Ele morreu em 2015 e, segundo uma investigação anterior do Proekt, participou de negociações envolvendo imóveis destinados a pessoas próximas do presidente russo.

Em 2006, Rudnov teria comprado um apartamento de aproximadamente 200 metros quadrados em São Petersburgo, que posteriormente passou para Svetlana Krivonogikh, apontada como mãe de Luiza. Em 2011, ele também teria registrado em seu nome uma cobertura em Sochi que seria destinada a Alina Kabaeva, outra mulher apontada como próxima de Putin.

O jornalista também afirmou que Rudnov comprou para Putin uma propriedade na região de Tver e deu a Krivonogikh um apartamento próximo ao Museu Hermitage, em São Petersburgo.

Rudnov já estava morto havia cinco anos quando a mudança de nome foi feita. Assim, a jovem passou a utilizar o sobrenome e o patronímico de um homem que havia morrido em 2015.





Quem é Luiza Rozova

Luiza Rozova é apontada como filha de Vladimir Putin com Svetlana Krivonogikh. Segundo informações reunidas pelo Proekt, os dois teriam se conhecido na década de 1990. Nos anos 2000, Krivonogikh deu à luz uma menina.

A mãe de Luiza também teria passado a ter participação em grandes empresas russas, entre elas o banco Rossiya, cujos proprietários são apontados como pessoas próximas do presidente.