Reprodução As tilápias apresentaram resiliência mesmo em ambiente degradado

Ao olhar de cima para baixo e enxergar dezenas de peixes nadando nas águas turvas dos canais de Santos (SP) pode ser que nada cause surpresa, além, possivelmente, da degradação daquele ambiente. Contudo, o conjunto abundante de peixes podem indicar um desequilíbrio ambiental. A tilápia-do-nilo é uma espécie exótica invasora que se instalou nos canais da cidade e, segundo estudo, acende um alerta ambiental.

Isso porque, conforme a pesquisa “Size and diet of Oreochromis niloticus in an urban drainage channel in Santos, State of São Paulo, Brazil”, realizada por cientistas da Universidade Santa Cecília (), as tilápias apresentaram resiliência mesmo em ambiente degradado.

A pesquisa foi conduzida pelo Laboratório de Biologia de Organismos Marinhos e Costeiros e analisou 56 espécimes coletados entre 2022 e 2023, no

[a tilápia-do-nilo] mantém, ao longo de todo o ano, boa condição física mesmo em um ambiente urbano poluído, com baixa oxigenação, alta turbidez e variações de salinidade, características que dificultam a sobrevivência de muitas espécies nativas Trecho do estudo

Os achados apontam que a saúde geral da população está estável mesmo com variações sazonais e que comportamentos alimentares oportunistas são preocupantes, como a predação de lavras de espécies nativas, apesar da preferência por detritos.

O trabalho foi publicado na revista Acta Scientiarum e teve autoria de João Henrique Alliprandini da Costa, Rebeca Ribeiro Miranda, Bruno Paes De-Carli, Amanda Selinger, Renan Braga Ribeiro e Ursulla Pereira Souza.

A presença da espécie no local é conhecida a anos, mas o estudo se concentrou em entender aspectos biológicos da população a partir dos indivíduos coletados.

As características dos 56 espécimes indicaram adaptação e permanência no ambiente, bem como a presença de fêmeas maduras, imprescindível para perpetuação da espécie invasora.









Por que a espécie é considerada uma ameaça?

A tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) é considerada uma espécie exótica invasora porque tem origem no continente africano e foi introduzida ao Brasil por causa da aquicultura. Ela é considerada uma ameaça pelo potencial desenfreado de reprodução e sobrevivência.

Fora de criadouros, consegue se reproduzir mais que outras espécies, em condições ambientais talvez desfavoráveis aos “adversários”. Soma-se a isso resiliência elevada que o peixe tem em locais brasileiros.

A tilápia tem um grau maior de tolerância a variações de temperatura da água, degradação de ambientes, como no canal de Santos e uma dieta muito diversificada.

Esses fatores a tornam num competidor “injusto” pela sobrevivência dentro dos ecossistemas, tendo muitas vantagens para conseguir comida, espaço e resistir alterações do ambiente.

Com isso, facilmente se sobressai a espécies nativas, podendo reduzir outras populações, principalmente pela possibilidade de se alimentar de lavras de outros peixes, que possuem um ciclo de reprodução mais lento que a tilápia.

Ainda não há dados suficientes para afirmar se algum desses efeitos já ocorre em Santos (SP), inclusive, o estudo sugere que pesquisas devam coletar amostras maiores para compreender efeitos de longo prazo.