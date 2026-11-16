Elovias/Divulgação Free Flow na BR-040 em Simão Pereira (MG)

A operação do pórtico de pedágio free flow na BR-040, na altura do quilômetro 831, no interior de Minas Gerais, começa a valer nesta segunda-feira (16).

As obras para a instalação do pedágio eletrônico começaram em setembro, conforme informou a Elovias, concessionária responsável pelo trecho entre Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro.

O sistema substitui a praça convencional na altura do quilômetro 819, em Simão Pereira, na Zona da Mata.

A autorização do funcionamento foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no Diário Oficial da União, no último dia 5 de novembro.

Sendo assim, desde as 0h desta segunda-feira, o valor já está sendo cobrado aos motoristas que passarem pelo pórtico.

O valor cobrado no sistema free flow segue sendo o mesmo da praça convencional, R$ 21,00. Ainda segundo o documento, é vedada a operação simultânea dos dois pontos de cobrança.

Por isso, o início da cobrança de tarifa no pórtico eletrônico começa após a desativação da cobrança na praça convencional.

Inicialmente, o equipamento estava previsto para ser instalado em Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, mas precisou ser transferido por causa de reclamações da comunidade.

BR-040

A rodovia federal BR-040 liga diretamente a cidade de Brasília (DF) ao Rio de Janeiro (RJ). Com cerca de 1.178 quilômetros de extensão, a via atravessa o Distrito Federal e os estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O que é o Free Flow?

O Free Flow pode ser chamado também de “pedágio eletrônico em livre passagem”. O modelo de cobrança elimina praças físicas e cancelas.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) explica que os veículos passam por pórticos que identificam automaticamente TAGs ou placas e a cobrança é feita de forma eletrônica.

Para os usuários que não possuem tags, o sistema identifica a placa do carro e o motorista tem até 30 dias para realizar o pagamento.

Caso ele não seja feito, é gerada uma multa e considerada a inadimplência.

O não pagamento ainda configura evasão, resultando em multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.

Ainda de acordo com a ANTT, o modelo busca mais fluidez, segurança viária, redução de emissões e modernização do sistema de concessões.



