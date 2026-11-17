UFRJ/PROURB/LAURD/João Magnus Ilha de Brocoió guarda palácio histórico na Baía de Guanabara

No meio da Baía de Guanabara, a poucos metros da Ilha de Paquetá, existe uma ilha de aproximadamente 200 mil metros quadrados que guarda uma construção pouco conhecida por grande parte dos cariocas. Com um palácio, jardins e uma história ligada à elite do Rio de Janeiro, a Ilha de Brocoió passou de propriedade particular a patrimônio público, mas hoje, conta com problemas de conservação e tem acesso restrito.

Ao longo do tempo, o lugar recebeu importantes autoridades e foi utilizado como casa de veraneio por governadores. Hoje, vive uma um sonho de reestruturação com propostas de instalação de um centro de pesquisas voltado à recuperação ambiental da Baía de Guanabara.

Ilha já teve produção de cal e confinamento de indígenas

Antes de ganhar o palácio que se tornou sua principal construção, Brocoió foi utilizada durante o período colonial para o confinamento de indígenas considerados rebeldes. Posteriormente, também um espaço de produção de cal, utilizado na construção civil da época.

Em 1930, o empresário Octávio Guinle, conhecido por sua ligação com o Copacabana Palace, adquiriu a propriedade e decidiu construir uma residência no local.

A construção do Palácio

UFRJ/PROURB/LAURD/João Magnus Palácio histórico na Baía de Guanabara aguarda projeto de recuperação





Após adquirir a ilha, Guinle contratou o arquiteto francês Joseph Gire, responsável também pelo projeto do Copacabana Palace e de outros importantes edifícios do Rio de Janeiro.

O palácio foi construído em estilo normando e se tornou uma residência de luxo para a família Guinle.

Entre as personalidades que visitaram o luxuoso palácio, está Getúlio Vargas, que utilizou o local para descansar após a morte de sua mãe, em 1936.

Ilha passou para o poder público e foi tombada

Em 1944, a Prefeitura do então Distrito Federal adquiriu a Ilha de Brocoió, transformando a propriedade particular em patrimônio público.

O palácio também ganhou uma nova função e passou a ser utilizado como residência de veraneio dos governadores, além de receber autoridades em algumas ocasiões.

Em 1965, a construção foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), em reconhecimento à sua importância histórica e arquitetônica.

Crise financeira colocou a ilha à venda

UFRJ/PROURB/LAURD/João Magnus A poucos metros de Paquetá, ilha guarda palácio dos anos 1930





Em 2016, sob o argumento de crise financeira, o governo do Rio colocou a Ilha de Brocoió à venda por R$ 45 milhões, mas não houve nenhuma proposta.

Uma reportagem da 'Veja Rio', publicada em 2018, apontou que a conservação do imóvel, as dificuldades de acesso e as restrições relacionadas ao tombamento estavam entre os

Uma ata do Conselho de Administração do Rioprevidência, de dezembro de 2018, registrou uma avaliação de R$ 49,485 milhões para o imóvel, realizada em 2017. O documento também apontava custos anuais de R$ 715.039 com segurança patrimonial, manutenção e jardinagem.

Em maio de 2019, o conselho do Rioprevidência rejeitou a incorporação da ilha à carteira de imóveis do fundo. Entre os motivos apresentados estavam a baixa liquidez, o alto custo de manutenção, o risco de invasão e a dificuldade de acesso e de venda.





Palácio apresenta problemas de conservação

A deterioração do Palácio de Brocoió aumentou ao longo do tempo com problemas na piscina, telhado, vidraças quebradas, azulejos destruídos e peças de bronze que precisavam de restauração.

Segundo relatos, a ilha não está completamente abandonada, já que recebe serviços básicos, mas o palácio precisa de restauração.

Em março de 2024, a Secretaria de Estado da Casa Civil assinou um termo de cessão de uso da ilha para a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa). O documento identifica o Estado como senhor e possuidor do imóvel e estabelece que a agência ficará responsável pela administração da propriedade durante a vigência do acordo

No último dia 28 de outubro, em despacho publicado no Diário Oficial, a Agersa autorizou a contratação emergencial de uma empresa para substituir integralmente a cobertura do palacete.

Projeto ambiental prevê laboratório e centro de pesquisas

Uma das principais propostas para dar uma nova finalidade à Ilha de Brocoió surgiu a partir da Universidade do Mar, iniciativa idealizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), em parceria com o movimento Baía Viva e a Associação de Moradores de Paquetá (Morena).

Oficializado em março de 2022 como programa de extensão da Uerj, o projeto reúne pesquisadores e organizações da sociedade civil com o objetivo de desenvolver iniciativas voltadas à recuperação ambiental da Baía de Guanabara.

A proposta prevê a instalação de um centro de monitoramento de vulnerabilidade socioambiental na Ilha de Brocoió. O espaço também seria utilizado para atividades de pesquisa, educação ambiental e desenvolvimento de projetos relacionados à pesca artesanal.

O projeto ainda aguarda a cessão de uso da ilha pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.