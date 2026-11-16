Tânia Rego - Agência Brasil Rio terá semana inteira de ventos fortes

As chuvas seguem se intensificando durante esta semana. A previsão indica tempestades, granizos e rajadas de vento com mais de 100 km/h em alguns pontos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há uma formação de uma área de baixa pressão atmosférica na costa da Região Sudeste, e a evolução desse sistema deve reorganizar a circulação atmosférica, estabelecendo uma zona de convergência de umidade entre as regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste.

Esse padrão, associado à manutenção do escoamento de norte em baixos níveis e à atuação de novas perturbações em médios níveis, aumenta a instabilidade, potencializando as condições para ocorrência de chuva.

Portanto, neste início de semana, a tendência é de continuidade e intensificação das chuvas em diferentes setores do país.

Além disso, o canal de umidade pode aumentar, alcançando inclusive áreas que não vêm registrando chuva significativa nos últimos dias.

Ao todo, nesta segunda-feira (16), áreas de 16 estados estão sob alerta amarelo para tempestades do Inmet.

O aviso indica perigo potencial e previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Porém, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Além disso, entre quinta-feira (19) e sexta-feira (20), a formação de um ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul deve aumentar as instabilidades.

As informações são do Canal Rural. Ainda segundo os meteorologistas, no Sudeste e no Centro-Oeste, os acumulados podem ultrapassar 200 milímetros em algumas áreas.

Veja a previsão por região:

Sul

A semana começa com tempo mais estável na Região Sul, porém, ainda há previsão de chuvas e trovoadas para as áreas mais ao oeste e norte do Paraná.

Em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, também existe possibilidade de chuvas isoladas. Nas demais partes da região, não deve chover e também não há previsão de chuva para as capitais.

O Canal Rural informou que a semana deve ser marcada por calor e sensação de abafamento nos três estados, com temperaturas máximas acima de 30 °C e acumulados de chuva entre 30 e 50 milímetros.

Próximo ao final de semana, entre quinta-feira (19) e sexta-feira (20), o tempo deve mudar. A previsão indica que a formação de um ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul deve favorecer temporais nos três estados.

Com isso, há risco de queda de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h em algumas áreas.

Sudeste

No Sudeste, a semana começa com tempo instável e chuva forte. A previsão indica ainda instabilidades com trovoadas no oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro, no norte e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo.

Nas demais áreas, o sol aparece, mas há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Por isso, quase toda a região está sob o alerta amarelo do Inmet de perigo potencial para tempestades.

Durante a semana, a chuva segue distribuída pelo Sudeste, principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nesses pontos, o volume de acumulados pode superar 100 milímetros ao longo dos próximos cinco dias.

Entre sexta-feira (20) e sábado (21), há o risco de temporais em São Paulo, devido ao avanço de uma frente fria. O sistema pode provocar rajadas intensas de vento e queda de granizo.

Centro-Oeste

A semana no Centro-Oeste do país vai ser marcada por pancadas de chuva, trovoadas e acumulados elevados.

Nesta segunda-feira (16), as instabilidades permanecem na região e a previsão indica chuva com trovoadas em todos os estados.

Com o tempo mais fechado, a semana começa com temperaturas mais amenas em Goiás e no Distrito Federal.

Durante a semana, a chuva permanece atingindo a região e áreas do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, podendo chegar a acumulados de 100 milímetros.

Norte

A semana começa sem grandes mudanças na Região Norte. Sendo assim, a previsão indica pancadas de chuva com trovoadas no Amazonas, em Rondônia, no Tocantins, parte do Pará e do Amapá.

Nesta segunda-feira (16), as chances de chuva são menores no Acre e no sudoeste de Roraima, para onde há apenas possibilidade de pancadas isoladas.

De acordo com os meteorologistas, a região deve ter uma semana marcada pela irregularidade das precipitações, com diferenças nos volumes de chuva entre os estados.

As chuvas mais expressivas devem atingir Tocantins, o sul do Pará e Rondônia, com acumulados entre 40 e 50 milímetros, conforme informou o Canal Rural.

Mesmo com a chuva, as condições ainda exigem atenção para a estiagem, tempo seco e o risco de focos de incêndio. Em alguns pontos da região, as temperaturas podem passar dos 40°C.

Nordeste

No Nordeste, a previsão indica continuidade das chuvas durante a semana. Porém, a precipitação deve ter distribuição irregular entre os estados.

Sendo assim, o extremo sul da Bahia deve concentrar os maiores volumes de precipitação ao longo de toda a semana.

Nesta segunda-feira, o Inmet informou que há chuva forte na região, com trovoadas em quase toda a área nordestina.

Mesmo com a chuva, o calor segue intenso. Durante a semana, temperaturas máximas ficam próximas de 40°C em alguns pontos.



