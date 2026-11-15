Reprodução Alerta da Defesa Civil para São Paulo

A chuva que atingiu São Paulo neste domingo (15) provocou o transbordamento do córrego Três Pontes, no Itaim Paulista, na Zona Leste, e colocou toda a capital em estado de atenção para alagamentos. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) registrou o transbordamento às 19h40, na Avenida Marechal Tito, altura do número 7.557, e elevou a região ao estado de alerta.

O aviso para todas as regiões da cidade havia começado às 18h26 e foi encerrado às 21h06. A chuva também provocou pontos de alagamento e transtornos na circulação. A Defesa Civil emitiu um alerta severo para a Zona Leste, diante do risco de temporais, raios, ventos fortes e granizo.

Entre os locais afetados esteve a Marginal Tietê, nas proximidades da Ponte da Casa Verde, onde houve registro de alagamento. O trecho permaneceu transitável, segundo as informações divulgadas.

Na estação Palmeiras-Barra Funda, passageiros também registraram a entrada de água durante a chuva. Apesar do problema, não houve interrupção da circulação dos trens do Metrô e da CPTM.

Chuva atingiu todas as regiões da capital

O estado de atenção foi decretado simultaneamente para as zonas Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste e Centro, além das marginais Tietê e Pinheiros.

Segundo o CGE, as instabilidades se intensificaram durante o início da noite, depois de uma tarde de calor. Os termômetros chegaram a ultrapassar os 30°C em alguns pontos da cidade.

As condições meteorológicas favoreceram a formação de nuvens carregadas, com possibilidade de rajadas de vento acima de 60 km/h e queda de granizo.

O transbordamento do córrego Três Pontes foi a ocorrência que levou a Prefeitura a elevar o nível de risco no Itaim Paulista.

Ao longo da noite, as áreas de chuva começaram a se afastar da capital, embora ainda houvesse registro de precipitações isoladas.

Segunda-feira ainda terá risco de temporais

A instabilidade deve continuar nesta segunda-feira (16), de acordo com a previsão do CGE.

A capital poderá registrar pancadas de chuva durante a madrugada e ao longo da tarde, com períodos de intensidade moderada a forte. A temperatura deve variar entre 18°C e 25°C.

Na terça-feira (17), a previsão indica uma trégua. O dia deverá ter sol entre nuvens, mínima de 18°C e máxima de 28°C, sem expectativa de chuva no período da noite.

A Prefeitura orienta a população a evitar ruas alagadas, não atravessar correntezas e manter distância de árvores e redes elétricas durante os temporais.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.