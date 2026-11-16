Reprodução Fahad Abdulah Saleh Bakalka

Um estrangeiro citado em documentos do FBI por sua ligação com Osama bin Laden, fundador da Al-Qaeda, obteve certidão de nascimento, carteira de identidade e passaporte brasileiros por meio de um esquema criminoso que cobrava R$ 200 mil por pessoa. A fraude foi detalhada em uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, exibida neste domingo (15).

A investigação da Polícia Civil do Distrito Federal identificou 15 estrangeiros que teriam conseguido documentos brasileiros fraudulentos. Entre eles está Fahad Abdulah Saleh Bakalka, apontado em um relatório do Congresso dos Estados Unidos como amigo próximo de dois sequestradores envolvidos nos atentados de 11 de setembro de 2001. Segundo o documento, ele também teria trabalhado como piloto e transportado Bin Laden.

Com os documentos, os investigados conseguiram deixar o Brasil e viajar para outros países. A polícia trabalha agora para impedir que os passaportes continuem sendo utilizados e localizar os suspeitos no exterior.

Como funcionava a venda de documentos brasileiros

Segundo a investigação, o esquema contava com despachantes que recebiam estrangeiros no Brasil e organizavam os procedimentos necessários para a obtenção de documentos.

Reprodução Ataques às torres gêmeas do edifício World Tarde Center

Os suspeitos exploravam um procedimento destinado a brasileiros nascidos no exterior. Filhos de pai ou mãe brasileiros podem registrar o nascimento em repartições consulares e, posteriormente, transcrever o documento em cartório no Brasil.

A polícia afirma que os estrangeiros investigados não tinham pais brasileiros, mas conseguiam certidões com informações falsas.

Para isso, o grupo teria contado com a participação de funcionários de um cartório de Brasília. Os investigadores identificaram alterações em registros oficiais e o aproveitamento de páginas anteriormente canceladas, que eram utilizadas para inserir dados de pessoas sem direito à nacionalidade brasileira.

A certidão de nascimento fraudulenta abria caminho para a emissão do RG e, posteriormente, do passaporte.

Dois despachantes, identificados como Arnaldo Luiz e Nimatullah Hanna, são apontados pela investigação como responsáveis por intermediar os procedimentos. Segundo a reportagem do Fantástico, cada estrangeiro teria desembolsado R$ 200 mil.

O caso começou a ser descoberto quando o Instituto de Identificação encontrou inconsistências nas certidões apresentadas pelos estrangeiros.

Outro detalhe chamou a atenção da polícia: todos haviam informado o mesmo endereço residencial, uma casa em Ceilândia Norte, no Distrito Federal.

Suspeito teria transportado Osama bin Laden

Entre os beneficiários identificados está Fahad Bakalka, cujo nome aparece em registros de investigações americanas sobre os atentados de 11 de setembro.

Reprodução Líder da Al-Qaeda Osama Bin Laden

Segundo um relatório que reúne informações do FBI, ele mantinha relações próximas com Ahmed e Hamza al-Ghamdi, apontados como participantes dos sequestros dos aviões utilizados nos ataques.

O documento também menciona que Bakalka teria atuado como piloto da família real saudita e transportado Osama bin Laden.

Essas informações não comprovam que ele tenha participado dos atentados ou cometido crimes de terrorismo.

A polícia brasileira identificou que Bakalka obteve documentos nacionais e deixou o país em julho de 2026. Ele é considerado foragido.

A investigação também identificou outro estrangeiro, apresentado como Yaman Osmanoglu, que, segundo informações atribuídas à inteligência de Israel, seria Walid Abu Nasser, apontado como integrante de destaque do Hamas na Turquia.

As possíveis ligações dos investigados com organizações terroristas ainda são apuradas pelas autoridades brasileiras.

Polícia investiga documentos emitidos no exterior

Um dos pontos examinados pela investigação envolve certidões consulares supostamente emitidas pela Embaixada do Brasil no Cairo, no Egito.

Ao menos três estrangeiros apresentaram documentos atribuídos à representação diplomática, embora não tivessem pais brasileiros, segundo a polícia.

Os investigadores ainda não determinaram se essas certidões foram falsificadas integralmente ou se houve alguma irregularidade durante sua emissão.

O Ministério das Relações Exteriores informou ao Fantástico que não tinha conhecimento da investigação e reafirmou seu compromisso com a segurança dos documentos brasileiros emitidos no exterior.

Investigados deixaram o Brasil e são procurados

A Operação Livro E, deflagrada na quinta-feira (12), resultou em cinco prisões no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Entre os alvos estão intermediários e pessoas suspeitas de facilitar a obtenção de documentos aparentemente legítimos. A investigação também alcançou funcionários e ex-funcionários de cartório.

Os estrangeiros identificados passaram pouco mais de um mês no Brasil antes de deixar o país, segundo a reportagem. Entre os destinos estão Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia e Itália.

A Polícia Civil pretende trabalhar com a Polícia Federal e autoridades internacionais para localizar os foragidos.

Também estão previstas medidas para cancelar os passaportes brasileiros obtidos fraudulentamente e solicitar a inclusão de investigados na difusão vermelha da Interpol.

A polícia ainda busca esclarecer se os documentos foram usados em outras atividades criminosas e identificar a extensão da fraude.