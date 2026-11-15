Reprodução/Governo da Guatemala Governo de Bernardo Arévalo decretou estado de sítio neste sábado (15)





O governo da Guatemala decretou estado de sítio por 30 dias em Zacapa e Izabal, regiões próximas à fronteira com Honduras, após uma sequência de ataques armados relacionados à atuação de grupos do narcotráfico.

Anunciada no sábado (14), a medida permite restringir a circulação de pessoas, limitar reuniões e manifestações e realizar buscas em residências sem autorização judicial. A decisão foi tomada depois que pelo menos 17 pessoas morreram em ataques armados nas últimas semanas em Zacapa.

Segundo as autoridades, a região de Zacapa está sob influência do cartel da família Lorenzana, que tem ligações com o cartel mexicano de Sinaloa. Na sexta-feira (13), os Estados Unidos classificaram o grupo como organização terrorista.

Já em Izabal atua o cartel Mendoza, que também recebeu essa classificação do governo estadunidense.

Em comunicado, o governo afirmou que o objetivo é "fortalecer a segurança, proteger a população e garantir a ordem pública". A medida terá validade de 30 dias e abrange duas regiões do país.

A Guatemala faz parte de uma aliança anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para combater grupos envolvidos com o narcotráfico na América Latina.

A classificação de organizações criminosas como grupos terroristas pelo governo estadunidense faz parte das ações adotadas pelo país contra essas organizações.

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O que muda com o estado de sítio?

Com a medida, o governo poderá limitar reuniões ao ar livre, manifestações públicas e outros eventos, inclusive os realizados em espaços privados. As autoridades também poderão encerrar pela força encontros que não tenham autorização ou nos quais os participantes estejam armados ou pratiquem atos de violência.

O decreto permite ainda restringir a circulação e o estacionamento de veículos em certos locais e horários. As autoridades poderão impedir que automóveis saiam de algumas cidades ou submetê-los a revistas.

Outra possibilidade é prender suspeitos de ameaçar a ordem pública, sem precisar de autorização prévia de um juiz.

As forças de segurança também poderão entrar em residências e outros imóveis fechados sem mandado judicial e sem a autorização dos proprietários. Isso será permitido quando houver indícios de que o local abriga alguém com ordem de prisão ou armas e objetos relacionados a crimes investigados. Os agentes, porém, deverão apresentar uma autorização por escrito da autoridade responsável pela determinação.





País já havia decretado estado de sítio em janeiro

Em janeiro deste ano, a Guatemala também decretou estado de sítio por 30 dias, mas por causa de uma crise de segurança envolvendo a gangue Barrio 18, classificada como organização terrorista pelos Estados Unidos em 2025.

Na ocasião, integrantes do grupo provocaram rebeliões em três presídios e realizaram ataques contra policiais. A onda de violência deixou pelo menos oito mortos, sendo sete policiais e um integrante da gangue.

Os ataques aconteceram depois que as autoridades anunciaram a prisão do líder do grupo, Aldo Duppie Ochoa, conhecido como El Lobo. Durante as rebeliões, integrantes da gangue fizeram 37 pessoas reféns nas unidades prisionais.