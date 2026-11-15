Unsplash Prova do Enem

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou neste domingo (15) que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recebe "milhares de tentativas" de ataques hacker ao longo do dia.

A declaração foi feita durante o balanço da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Questionado sobre a quantidade de tentativas de invasão e possíveis problemas nos sistemas, Barchini explicou que os sites do governo federal são alvo frequente desse tipo de ação e que o Inep também enfrenta essas tentativas. Apesar das tentativas, não houve registro de problemas graves.

Normalmente são milhares de tentativas. O dia inteiro tem tentativa. Tem tentativa hoje, vai ter amanhã, vai ter depois de amanhã. Esses sites sofrem diuturnamente essas tentativas. Leonardo Barchini, ministro da Educação.









Barchini acrescentou que o instituto conta com programas e ferramentas de segurança digital para identificar e impedir que essas tentativas resultem em invasões. “O nosso escudo funcionou muito bem”, declarou.

Mais cedo, durante uma visita do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, à sala de monitoramento do Enem, em Brasília, o ministro já havia mencionado os ataques. Na ocasião, explicou que a equipe acompanhava as tentativas contra a página do Inep por meio de sistemas de monitoramento.



Durante a entrevista coletiva, Barchini também foi questionado sobre possíveis tentativas de fraude e problemas envolvendo os participantes durante a aplicação das provas. O ministro informou que o balanço preliminar apontava 1.683 eliminações e ocorrências no segundo dia.

O número reúne diferentes situações registradas durante o exame, como o uso de celulares e o descumprimento de regras para sair da sala ou ir ao banheiro. Segundo o ministro, nenhuma ocorrência que exigisse a intervenção da polícia havia sido comunicada até o balanço.

Gabarito, resultado e reaplicação da prova

O segundo dia do Enem foi realizado em 14.868 locais, distribuídos por 1.900 municípios brasileiros. Ao todo, foram disponibilizadas 184.095 salas de aula, com 15.494 equipes responsáveis pela organização da aplicação.

O Inep prevê divulgar o gabarito oficial do Enem 2026 na quarta-feira (18). Já os resultado será publicados em 18 de janeiro de 2027.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), problemas durante a realização do exame, principalmente relacionados à falta de energia elétrica, levaram à previsão de reaplicação das provas em 11 locais .

As novas aplicações foram previstas para quatro locais em Minas Gerais, três na Bahia, dois no Paraná, um no Maranhão e um no Piauí. O ministro ressaltou que a reaplicação será restrita aos locais afetados, e não abrangerá todos os participantes dessas cidades.

Os candidatos que enfrentaram problemas durante a aplicação ou foram diagnosticados com doenças contagiosas previstas no edital também poderão solicitar a reaplicação entre 16 e 20 de novembro, pela Página do Participante.





Participação da rede pública aumentou

Outro destaque foi o crescimento da participação de estudantes que estavam concluindo o ensino médio na rede pública . Segundo as projeções do Inep, esse grupo teve a maior participação da história do Enem.

Barchini atribuiu o resultado a medidas como a inscrição automática dos estudantes, o aumento do número de locais de prova e a ampliação do atendimento especializado.

Cerca de 85% dos estudantes que estavam concluindo o ensino médio na rede pública fizeram a prova na própria escola. Já o atendimento especializado aumentou entre 12% e 16% em relação ao ano anterior, embora os números ainda precisassem ser confirmados.

No balanço geral, a taxa de ausência passou de 32% no primeiro dia para 36% no segundo. O ministro afirmou que o aumento já era esperado por causa da inscrição automática de estudantes da rede pública, que fez mais alunos serem registrados no exame.