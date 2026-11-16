Instagram/Reprodução Marcelo de Lima Fernandes, prefeito afastado de São Bernardo do Campo

O prefeito Marcelo Lima (Podemos), gestor de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, utilizava códigos para se comunicar com os outros envolvidos em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro investigado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

De acordo com a denúncia, apresentada no dia 27 de outubro, Lima era líder de uma organização com, pelo menos, nove outros integrantes, e que obteve quantias milionárias de forma ilícita, a partir do fechamento de contratos administrativos entre a prefeitura e empresas privadas.

Segundo a Promotoria, a linguagem cifrada, utilizada nas mensagens, servia tanto para identificar integrantes do grupo quanto para tratar de repasses financeiros. Em mensagens analisadas pela investigação, os suspeitos recorriam a termos como "30 quilos", "convites" e "documentos" para se referir à quitação dos pagamentos.

Nos diálogos, os envolvidos também pediam a confirmação dos valores ao "chefe", codinome que, de acordo com o MP, fazia referência ao próprio prefeito Marcelo Lima.

Outros investigados usavam os codinomes Renegade e Sacolão para tratar exclusivamente de acertos e conferências financeiras.

Além disso, as entregas de dinheiro em espécie eram reportadas como "sacola do tamanho do mundo".

Ação de improbidade



Ao todo, além do prefeito Marcelo Lima, nove pessoas foram apontadas como participantes do esquema. Sendo assim, o Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o atual prefeito.

O MP pede ainda a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, além de que o processo seja dividido em cinco ações, com dois réus em cada uma, para evitar o risco de prescrição das acusações.

Questionada sobre as conversas, a defesa de Marcelo Lima afirmou que ainda não há o recebimento da ação e que somente a partir dela a defesa poderá se manifestar efetivamente.

Ainda segundo os advogados, qualquer ilação que envolva alguma espécie de favorecimento é absolutamente inverídica.

Investigação

O Ministério Público de São Paulo ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o atual prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, apontado como líder de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo a investigação apresentada no dia 27 de outubro, o grupo envolve outras nove pessoas. O gestor municipal dava ordens aos demais integrantes, controlava o fluxo de pagamentos e determinava tanto a distribuição dos recursos ilícitos quanto o uso do dinheiro para custear despesas pessoais.

Durante a apuração, os agentes identificaram registros financeiros, anotações manuscritas e conversas nas quais os envolvidos utilizavam codinomes e expressões cifradas para tratar dos repasses. O documento do MP afirma ainda que o prefeito obteve vantagens patrimoniais.

No cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos empresariais, as autoridades encontraram cerca de R$ 15,9 milhões e US$ 156,9 mil (equivalente a aproximadamente R$ 893 mil).

Conforme o órgão, os valores têm origem ilícita e decorrem de pagamentos sem comprovação legal ligados a contratos administrativos entre o município e empresas de diversos setores.

Posicionamentos

Em nota enviada ao iG, a Prefeitura de São Bernardo informou que o prefeito Marcelo Lima não se tornou réu.

A administração também afirma que está à disposição da Justiça para esclarecer e cumprir de qualquer decisão.

Sobre a investigação, o advogado de defesa do prefeito informou que, até o momento, não foi recebida a ação judicial e que, no momento oportuno, vão refutar as imputações.



