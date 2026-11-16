Reprodução Ex-diretor do Banco Central do Paraguai, Aldo Rodríguez

O ex-diretor jurídico do Banco Central do Paraguai (BCP), Aldo Rodríguez, se entregou às autoridades neste domingo (15), horas depois de a Justiça emitir uma ordem de prisão contra ele. Rodríguez foi destituído do cargo na semana passada e é investigado por suposta participação em um esquema para favorecer o Ueno Bank, instituição cujo colapso desencadeou uma crise política e financeira no país .

Segundo o Ministério Público, ele teria atuado com outros integrantes do Banco Central na elaboração e validação de documentos com informações falsas enviados ao Senado paraguaio.

A investigação apura possíveis crimes de quebra de confiança, produção e uso de documentos públicos com conteúdo falso e associação criminosa. Também são investigadas possíveis irregularidades envolvendo recursos do Fundo de Garantia de Depósitos e a exposição de dinheiro público e previdenciário mantido no banco.

De acordo com o jornal paraguaio ABC, Rodríguez se apresentou à Justiça após a emissão do mandado de prisão.





Crise do Ueno Bank

O caso também envolve o ex-presidente do Paraguai Santiago Peña , destituído do cargo na semana passada após um julgamento político . Na sexta-feira (13), o Ministério Público ampliou as acusações contra ele, apontando que teria liderado uma associação criminosa com cinco funcionários do Banco Central para proteger o Ueno Bank.

Peña já era investigado por quebra de confiança e administração em proveito próprio. Ele está em prisão preventiva, assim como o ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo. Dez diretores do grupo responsável pela administração do banco também estão presos.

A crise deixou milhares de clientes sem acesso às economias. O Banco Central informou que restituiu integralmente os valores a 80% dos 1,8 milhão de clientes da instituição. Entretanto, a maior parte dos depósitos ainda não foi devolvida, incluindo mais de US$ 800 milhões (cerca de R$ 4,52 bilhões) em recursos públicos.