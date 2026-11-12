Reprodução/Instagram Wesley Oliveira revela que divulgou imagens de Fernando Henrique Cardoso para ganhar seguidores

Um grupo de aproximadamente 400 personalidades de diferentes áreas divulgou uma carta de repúdio à exposição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) em um vídeo gravado dentro de sua residência. O documento manifesta indignação com a divulgação das imagens, que mostram o político em uma situação de vulnerabilidade, e cobra respeito à sua intimidade e dignidade.

Entre os signatários estão a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim e os economistas Armínio Fraga, Pérsio Arida e André Lara Resende. Também assinam a manifestação Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, e Miguel Reale Júnior, que comandou o Ministério da Justiça durante o governo FHC.

Na carta, os signatários classificam a exposição como uma atitude que ultrapassa os limites do aceitável e afirmam que a condição de vulnerabilidade do ex-presidente deveria ser motivo de proteção, e não de exposição pública.

“Transformar a intimidade de uma pessoa indefesa em objeto de exibição nas redes sociais ultrapassa todos os limites do aceitável. É uma afronta à dignidade humana”, afirma um trecho do documento.

O que diz a carta de repúdio à exposição de FHC

O texto destaca a trajetória de Fernando Henrique Cardoso na política brasileira, especialmente sua contribuição para a democracia, a estabilidade econômica e a construção das instituições do país.

Entretanto, os signatários afirmam que a gravidade do episódio não está relacionada apenas à importância histórica ou política do ex-presidente, mas principalmente à sua condição humana.

“Mas não é sua condição de ex-presidente que torna o episódio especialmente condenável. É sua condição humana”, diz outro trecho da manifestação.

A carta também ressalta que a dignidade, a intimidade e o direito ao respeito devem ser preservados independentemente da idade ou da capacidade de uma pessoa de se defender.

Ao final, o grupo manifesta solidariedade aos filhos e netos de FHC e afirma que a busca por notoriedade nas redes sociais não pode justificar a violação da privacidade de outras pessoas.

Influenciador que gravou FHC foi indiciado

A manifestação ocorre um dia depois de o influenciador Wesley Oliveira e seu marido serem indiciados pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de difamação e discriminação contra pessoa idosa.

Wesley foi responsável por gravar e divulgar o vídeo dentro da residência de Fernando Henrique Cardoso. O casal compareceu ao 4º Distrito Policial, na região da Consolação, em São Paulo, na quarta-feira (11), para prestar depoimento.

Durante o procedimento, os celulares dos dois foram recolhidos para perícia. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da gravação e da divulgação das imagens.

O indiciamento é uma etapa da investigação policial em que a autoridade aponta elementos que indicam a possível participação de uma pessoa em um crime. Não significa condenação, que depende de decisão judicial.

Após a repercussão negativa, o influenciador apagou a publicação e pediu desculpas à família do ex-presidente. Ele afirmou que teria recebido autorização da esposa de FHC para realizar a gravação, mas reconheceu que a divulgação provocou ofensas e pediu que a situação fosse resolvida.





Esposa de FHC contestou exposição dentro da residência

A exposição também provocou manifestações da família do ex-presidente. A esposa de FHC criticou a atitude do influenciador e afirmou que a gravação teria sido utilizada para humilhar o político em um momento de fragilidade.

O episódio levantou discussões sobre os limites da exposição de pessoas idosas nas redes sociais, especialmente quando estão em situações de vulnerabilidade dentro de ambientes privados.

A carta assinada pelas 400 personalidades reforça esse entendimento ao defender que a dignidade humana deve prevalecer sobre qualquer interesse de divulgação ou busca por visibilidade na internet.

“Há limites que nenhuma busca por notoriedade pode ultrapassar. A dignidade humana é um deles”, conclui o documento.