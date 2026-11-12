Reprodução/ Divulgação/TV Brasil Professores de Língua Portuguesa e Matemática das unidades estaduais que atingiram as metas do Saeb 2025 receberão o bônus a partir de 15 de dezembro

A partir de 15 de dezembro, 123 mil professores da rede estadual de ensino vão receber R$ 357,6 milhões em premiações pagas pelo Governo de São Paulo. Os valores variam entre R$ 2.861 e o teto de R$ 25.058, conforme os resultados obtidos no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), a iniciativa é inédita, já que anteriormente os profissionais recebiam apenas as bonificações vinculadas ao Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Em abril, 188 mil servidores foram contemplados com um pagamento médio de R$ 5.066,89.

O Governo de São Paulo calcula que o investimento somado das duas bonificações destinadas aos profissionais da educação chegará a R$ 1,357 bilhão em 2026.

Com a medida, além do exame estadual, a pasta passa a premiar os bons indicadores das escolas paulistas na avaliação nacional, que ocorre a cada dois anos.





A quem se destina o benefício?

De acordo com a Seduc-SP, o bônus é voltado aos professores de Língua Portuguesa e Matemática dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, além das equipes gestoras das unidades que atingiram as metas estabelecidas pela secretaria.

Como funciona a bonificação?

Atualmente, a premiação concedida pela Seduc-SP considera o cumprimento de metas de aprendizagem estipuladas para as unidades de ensino e os profissionais da rede. No cálculo do Saresp, também são analisadas a frequência escolar e a participação dos estudantes na prova.

Para gestores, equipes de apoio e projetos, professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e docentes de disciplinas não avaliadas, utiliza-se o resultado geral da escola como referência.

Já para os professores das disciplinas avaliadas, o valor é proporcional à carga horária, aplicando-se uma ponderação entre as metas da matéria e da unidade escolar nos casos em que o docente atua em mais de uma escola ou ministra aulas de componentes avaliados e não avaliados.

A pasta destaca ainda que a inclusão do Saeb amplia o reconhecimento dos profissionais elegíveis nas unidades que batem as metas da secretaria. A escola que alcança o patamar "diamante" precisa superar o nível "ouro", o que garante até dois salários extras aos servidores.