Mário Rocha/Defesa Civil Granizo Eldorado do Sul

As chuvas se fortalecem ainda mais sobre o país nesta quarta-feira (11). A previsão indica risco de temporais e granizo em áreas do Centro-Oeste e a volta da chuva na Região Sul.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo os meteorologistas, chove também em parte da Região Norte e algumas áreas de instabilidade devem se formar sobre o oceano Atlântico, atingir a costa do Nordeste, provocando chuvas isoladas.

Além disso, os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso estão sob aviso de perigo laranja do Inmet para tempestades.

Por outro lado, para esta quarta-feira (11), a tendência é de elevação nas temperaturas, com o afastamento do sistema de alta pressão pós-frontal, que favoreceu a frente fria nos últimos dias.

O Inmet ainda informou que parte do Nordeste e da Região Norte seguem com predomínio de tempo mais estável, seco, com pouca chuva e temperaturas elevadas.

Veja a previsão por região:

Sul

Após poucos dias de tempo firme e sol, as chuvas retornam em parte da Região Sul. De acordo com a previsão, as nuvens aumentam ainda pela manhã e, durante a tarde, já há possibilidade de chuvas isoladas.

A previsão também indica chuva forte, com trovoadas para o oeste da região, entre o noroeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Parte dessas áreas está sob aviso amarelo do Inmet de perigo potencial para tempestades.

Apenas a faixa leste do Rio Grande do Sul, incluindo a capital Porto Alegre, deve ficar livre da chuva. Nessa área, há aviso amarelo de perigo potencial para ventos costeiros fortes. O alerta é válido também para o litoral sul de Santa Catarina.

Sudeste

Nesta quarta-feira (11), as chuvas isoladas também atuam no Sudeste. Inclusive, um vento úmido e frio vindo do mar deixa a faixa leste da região com muita nebulosidade e condições para formação de névoa em áreas do Rio de Janeiro e de São Paulo, incluindo as capitais.

Por conta das áreas de instabilidade que se formam sobre a Região Centro-Oeste, a previsão indica que podem ocorrer trovoadas no oeste paulista, no Triângulo Mineiro e no noroeste de Minas Gerais.

Sendo assim, nesses pontos, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. As temperaturas ficam amenas em quase toda a região, com as máximas perto dos 25°C.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste é a região mais atingida pela chuva nesta quarta-feira (11). A previsão indica que o tempo fica instável com trovoadas em diversas áreas.

Segundo os meteorologistas, a partir da tarde, o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas, que provocam chuvas fortes e podem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

Sendo assim, há aviso laranja de perigo para tempestades para grande parte do Mato Grosso do Sul, áreas de Goiás e na área mais ao sul do Mato Grosso.

O alerta indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Nas demais áreas desses estados, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Também chove mais fraco, sem trovoadas, no Distrito Federal. De acordo com o Inmet, a chuva deixa as temperaturas mais amenas.

Norte

Nesta quarta-feira (11), no Norte, o sol forte, o calor e as pancadas de chuva predominam na região.

De acordo com a previsão, as áreas de instabilidade atuam nos setores sul e oeste da região e provocam chuvas com trovoadas no Tocantins, parte do Pará, no Amazonas, em Rondônia, parte de Roraima e no oeste do Acre.

Além disso, chove de forma mais isolada em outros pontos do Acre, e ainda há possibilidade de pancadas de chuva isoladas em outras partes de Roraima e no litoral do Pará.

Por outro lado, no Amapá e no norte do Pará, o tempo fica ensolarado, com poucas nuvens, sem chuva.

O Inmet ainda informou que o calor deve ser intenso em alguns pontos do Norte, com as temperaturas na casa dos 38°C.

Nordeste

No Nordeste, as áreas de instabilidade se formam sobre o oceano Atlântico e atingem a costa norte da região, causando pancadas de chuva isoladas ao longo da faixa litorânea entre os estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.

Também ocorrem chuvas no litoral da Bahia, região que está sob aviso amarelo do Inemte de perigo potencial para grandes acumulados de chuva.

Há ainda a possibilidade de chuvas isoladas no litoral leste da região, entre o Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

A previsão indica que chuvas mais fortes, acompanhadas de trovoadas, devem acontecer no Maranhão, no Piauí e no oeste da Bahia.

Nas demais áreas da região, como no norte do Maranhão e do Piauí, no centro do Ceará, no sudoeste do Rio Grande do Norte e no centro e oeste da Paraíba e de Pernambuco, o dia será quente, com sol e poucas nuvens.

Algumas cidades, como a capital Teresina, as temperaturas chegam na casa dos 38°C.



