Reprodução A “Igreja da Galinha”, cercada pela floresta em Magelang, na ilha de Java, na Indonésia

Uma igreja no formato de uma galinha é a prova viva de que sonhos podem se tornar realidade. Localizada na ilha de Java, na Indonésia, a construção teve origem em 1989 e, a princípio, era para se assemelhar a uma pomba.

A ideia nasceu do cristão devoto Daniel Alamsjah, que afirmou ter recebido uma visão de Deus para erguer uma casa de oração aberta a qualquer religião.

No entanto, o plano só saiu do papel no início dos anos 90, quando Daniel comprou um terreno cercado de árvores em Rhema Hill. Mesmo com poucos recursos, ele deu início à obra com ajuda de trabalhadores locais e voluntários.

Para o local, estava previsto um salão amplo para grandes encontros, salas com janelas na “cabeça” da ave, um mirante na coroa e um porão dedicado às orações. Foi justamente essa coroa que fez a construção parecer uma galinha, em vez de uma pomba.

Sonho interrompido

Apesar dos avanços, os custos, em determinado momento, ficaram maiores do que o dinheiro disponível.

Além de a localização isolada dificultar o andamento, parte da população local, de maioria muçulmana, resistia à ideia de um templo para várias religiões.

Tudo isso levou Daniel a interromper a construção no início dos anos 2000.

Aos poucos, a igreja foi ficando abandonada no meio da floresta. O isolamento levantou boatos de que ela estava sendo utilizada por praticantes de ocultismo, algo que nunca foi comprovado.

De volta à vida

Em meados de 2010, a igreja foi redescoberta, ganhando fama nas redes sociais e em blogs de viagem pelo visual incomum.

Os moradores realizaram a limpeza da vegetação, fizeram reformas e abriram uma trilha.

Com o sucesso, a construção apareceu em diversos filmes, incluindo o clássico indonésio "Ada Apa Dengan Cinta? 2".

Para quem quer conhecer

Hoje, o local recebe turistas de todo o mundo ao longo do dia.

Muitos visitantes que aproveitam o passeio pelo templo de Borobudur acabam colocando no roteiro a Igreja da Galinha, a cerca de 4 km dali. A subida do morro pode ser feita a pé ou de jipe.

É possível conhecer o salão principal, o porão de orações, ir até a loja de lembranças, tomar um café na cauda e subir até a coroa, de onde se vê a floresta ao redor.



