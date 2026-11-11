MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Frio intenso na cidade de São Paulo

O frio fora de época ainda será sentido em parte do Sul e do Sudeste nesta quarta-feira (11), mas a massa de ar polar que derrubou as temperaturas nos últimos dias começa a perder força. Em São Paulo, os termômetros podem marcar 14°C pela manhã, enquanto Curitiba deve registrar mínima de 13°C, segundo a Climatempo.

A previsão indica que as temperaturas sobem durante a tarde. Na capital paulista, a máxima pode alcançar 26°C. Em Curitiba, os termômetros devem chegar a 23°C. A mudança ocorre após um início de semana com registros próximos de 0°C nas regiões mais altas do Sul.

Apesar do enfraquecimento do ar polar, o frio ainda será percebido nas primeiras horas do dia, especialmente em áreas serranas e cidades do interior.

Massa de ar polar provocou temperaturas próximas de 0°C

A entrada de ar frio no Brasil provocou uma queda acentuada das temperaturas no começo da semana, com marcas incomuns para novembro.

Na segunda-feira (09), Bom Jardim da Serra (SC) registrou 0,9°C, de acordo com levantamento da Climatempo. Em São Francisco de Paula (RS), a mínima foi de 3,5°C.

Outras cidades gaúchas também enfrentaram madrugadas geladas. Bom Jesus marcou 4,9°C, enquanto Vacaria chegou a 5°C.

Segundo a MetSul Meteorologia, a massa de ar polar foi intensa para esta época do ano, embora não tenha apresentado a duração e a abrangência das ondas de frio mais fortes do inverno.

Nesta quarta, o ar frio começa a se afastar do Centro-Sul, favorecendo a elevação gradual das temperaturas.

Em Porto Alegre, a previsão da Climatempo indica mínima de 15°C e máxima de 28°C. Florianópolis deve registrar temperaturas entre 18°C e 23°C.

No Sudeste, Belo Horizonte pode amanhecer com 15°C e atingir 23°C à tarde. No Rio de Janeiro, a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 27°C.

Chuva e risco de granizo voltam ao Rio Grande do Sul

Enquanto o frio perde intensidade, o tempo volta a ficar instável em parte da Região Sul.

A Climatempo prevê temporais isolados nesta quarta-feira, principalmente nas metades oeste e norte do Rio Grande do Sul. Há possibilidade de rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo em algumas localidades.

A combinação de calor e umidade também favorece a formação de nuvens carregadas no interior de São Paulo.

As áreas próximas às divisas com Mato Grosso do Sul e Minas Gerais podem registrar pancadas de chuva acompanhadas de raios. Em alguns pontos, os ventos podem atingir velocidades entre 60 e 80 km/h.

A instabilidade tende a aumentar na quinta-feira (12), quando há previsão de temporais em áreas dos três estados do Sul.

Sul da Bahia pode ter chuva forte nesta quarta-feira

A chuva persistente deve continuar no sul da Bahia, onde a Climatempo aponta risco de volumes elevados entre Ilhéus e Porto Seguro.

A previsão exige atenção em localidades vulneráveis a alagamentos e deslizamentos, sobretudo onde o solo já estiver encharcado.

No Centro-Oeste, as temperaturas permanecem elevadas, com pancadas de chuva em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Brasília deve registrar mínima de 19°C e máxima de 25°C.

A Região Norte também terá condições favoráveis à formação de temporais isolados, associados ao calor e à elevada umidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema de alta pressão responsável pela entrada do ar frio no Sul e no Sudeste segue em direção ao oceano. Com seu afastamento, os ventos mais quentes voltam a alcançar parte do Centro-Sul do país.