Divulgação/Ecovias Free Flow na Castello Branco (SP-280)

A rodovia Castello Branco (SP-280) passou a receber os novos pórticos dos pedágios eletrônicos (free flow) ao longo de todo o trecho da rodovia. Ao todo, 14 pontos serão instalados e o sistema de cobrança eletrônica começará a valer a partir de março de 2027.

A rodovia liga a cidade de São Paulo a Santa Cruz do Rio Pardo e é uma das principais conexões entre a Região Metropolitana da capital e o Oeste Paulista, passando por cidades como Sorocaba, Avaré e Ourinhos.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Ecovias Raposo Castello, a modernização faz parte do programa de investimentos da concessão, que vai permitir viagens sem parada para pagamento, tarifas menores e outros benefícios.

O primeiro pórtico foi instalado no último sábado (7) em Barueri, na altura do quilômetro 20, na pista sentido São Paulo.

Até o dia 5 de dezembro, mais 13 pontos serão instalados, sendo o próximo nesta terça-feira (10) em Itapevi. Veja o cronograma divulgado pela Ecovias:

10/11 – Itapevi, km 34, sentido capital;

12/11 – Itapevi, km 34, sentido interior;

14/11 — Barueri, km 20, pista marginal, sentido capital;

17/11 – Barueri, km 29, sentido capital (pórtico de sistema de pesagem em movimento);

19/11 – Barueri, km 24, pista expressa, sentido interior;

19/11 – Osasco, km 18, pista expressa, sentido interior;

22/11 – Osasco, km 18, pista marginal, sentido interior;

21/11 – Barueri, km 29, sentido interior (pórtico de sistema de pesagem em movimento);

23/11 – Barueri, km 24, pista marginal, sentido interior;

26/11 – Barueri, km 24, pista expressa, sentido capital;

28/11 – Barueri, km 24, pista marginal, sentido capital;

03/12 — Osasco, km 15, pista expressa, sentido interior e capital;

05/12 — Osasco, km 15, pista marginal, sentido interior e capital;

A concessionária também informou que datas podem ser alteradas em razão de questões climáticas ou operacionais.

Além disso, até março de 2027, os pórticos estarão em fase de construção, instalação, aferição e testes.

Sendo assim, durante esse período, não será cobrada a passagem pelo novo sistema e o pagamento segue sendo realizado normalmente nas atuais praças de pedágio.

Inclusive, as atuais praças de pedágio vão ser desativadas também em março de 2027.

Descontos

Ainda de acordo com a Ecovias, o novo modelo deve deixar as viagens pela rodovia Castello Branco mais baratas.

Os pedágios eletrônicos vão distribuir a cobrança de forma proporcional ao trecho utilizado, substituindo a concentração do pagamento em uma praça convencional.

As tarifas dos pórticos vão variar entre R$ 0,60 e R$ 4,50, contra R$ 4,20 nas praças de Osasco e Barueri e R$ 9,80 em Itapevi, que hoje concentram todas as cobranças em apenas um sentido.

Veja os novos preços de tarifas de ida e volta:

Osasco – Carapicuíba/Barueri: de R$ 8,40 para R$ 2,00 (−76%);

São Paulo – Carapicuíba/Barueri: de R$ 8,40 para R$ 3,20 (−62%);

Osasco – Rodoanel: de R$ 4,20 para R$ 2,00 (−52%);

Osasco – Barueri (km 26): de R$ 8,40 para R$ 4,40 (−48%);

Rodoanel – Carapicuíba/Barueri: de R$ 4,20 para R$ 2,20 (−48%);

Osasco – Itapevi: de R$ 8,40 para R$ 6,60 (−21%).

Segundo a concessionária, o resultado é redução de tarifa em 67% das combinações analisadas.

A empresa ainda informou que os novos valores atendem ao princípio do free flow, de que, se o trecho utilizado é pequeno, a tarifa também é menor.

Com os descontos para quem tem tag e utiliza a rodovia com frequência, o valor no pórtico de Osasco, por exemplo, pode chegar a R$ 0,48.

O que é o Free Flow?

O Free Flow pode ser chamado também de “pedágio eletrônico em livre passagem”. O modelo de cobrança elimina praças físicas e cancelas.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) explica que os veículos passam por pórticos que identificam automaticamente TAGs ou placas e a cobrança é feita de forma eletrônica.

Para os usuários que não possuem tags, o sistema identifica a placa do carro e o motorista tem até 30 dias para realizar o pagamento.

Caso ele não seja feito, é gerada uma multa e considerada a inadimplência.

O não pagamento ainda configura evasão, resultando em multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.

Ainda de acordo com a ANTT, o modelo busca mais fluidez, segurança viária, redução de emissões e modernização do sistema de concessões.

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