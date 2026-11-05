Divulgação/Ecovias Imigrantes Pedágio free flow no Sistema Anchieta-Imigrantes

O pedágio no formato free flow, sem cancelas, deve chegar às Rodovias Anchieta(SP-150) e Imigrantes (SP-160), principais ligações entre a Região Metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista, até dezembro de 2026. A expectativa é que o modelo esteja 100% funcional antes mesmo do início da Operação Verão, prevista para o dia 14 de dezembro.

Por mais que uma data tenha sido prevista, a concessionária Ecovias Imigrantes ressalta que o início definitivo da cobrança depende da finalização dos testes, homologação e autorização da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

O que muda na tarifa

Atualmente, motoristas que circulam pelas vias pagam R$ 40,60 apenas na passagem no sentido São Paulo-Litoral, com a implementação do sistema eletrônico, o valor será dividido em dois, e o motorista passa a pagar R$ 20,30 em cada sentido. Portanto, aqueles que fazem a viagem de ida e volta, manterão o valor total pago.

A diferença aparece para quem usa a rodovia em um só sentido: quem trafega apenas rumo ao litoral pagará metade da tarifa atual (R$ 20,30); já quem circula somente no sentido capital, que hoje não conta com o pedágio, passará a ser cobrado pelo trajeto.

Onde ficam os pórticos

Na Via Anchieta (SP-150), há equipamentos de cobrança automática no km 33. As estruturas eletrônicas vão substituir gradualmente as praças convencionais, que hoje estão localizadas no km 32 da Imigrantes e no km 31 da Anchieta.

No dia 29 de outubro, a Ecovias também instalou um novo pórtico eletrônico no km 37,3 da Rodovia dos Imigrantes (SP-160), no sentido da capital.

A localização do sistema de cobrança foi definida após revisão do projeto original, que previa a cobrança no km 29. A alteração foi revista após questionamento de moradores locais de São Bernardo do Campo, preocupados com a cobrança em deslocamentos dentro do mesmo município. A estrutura ficará no local apenas para monitoramento do tráfego.





Como funciona o sistema free flow

Diferentemente dos pedágios convencionais, o sistema free flow não tem cabines nem cancelas . Equipamentos instalados na rodovia identificam os veículos por meio de dispositivos eletrônicos ou pela leitura das placas.

Dessa forma, o motorista não precisa parar para pagar a tarifa. A cobrança é calculada de acordo com o percurso realizado nas pistas expressas.

Quem usa a tag cadastrada no veículo recebe 5% de desconto nas cobranças e o valor final das viagens é enviado diretamente pela operadora do dispositivo ao motorista.

Para carros de passeio que cruzam o mesmo pórtico, no mesmo sentido, várias vezes no mês, há ainda o Desconto de Usuário Frequente (DUF): 10% a partir da 11ª passagem e 20% a partir da 21ª, desde que cumpridas as condições do programa.

Quem não possui o dispositivo pode consultar e pagar os débitos pelo portal oficial do Pedágio Digital, além de verificar as opções de cadastro de cartão para automatizar os pagamentos, quando disponíveis.

