Foto: Divulgacao As praças de pedágio eletrônico iniciam a operação dia 01 de novembro

Motoristas que circulam pelo interior de São Paulo terão mudanças na forma de pagar pedágio a partir deste domingo (01). Duas praças físicas serão substituídas por pórticos eletrônicos nas rodovias Comendador Pedro Monteleone (SP-351), em Pirangi, e José Della Vechia (SP-323), em Monte Alto.

A mudança será implantada pela Ecovias Noroeste Paulista por meio do sistema Siga Fácil. Segundo a concessionária, a substituição ocorrerá em locais que já possuem cobrança, sem a criação de novos pontos de pedágio ou alteração das tarifas.

Uma terceira estrutura, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Colina, está prevista para entrar em funcionamento em 1º de dezembro.

Onde ficam os novos pórticos?

As estruturas serão instaladas nos seguintes trechos:

Pirangi: Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351), quilômetro 184+281 metros, a partir de 1º de novembro.

Monte Alto: Rodovia José Della Vechia (SP-323), quilômetro 19+081 metros, a partir de 1º de novembro.

Colina: Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), quilômetro 407+479 metros, a partir de 1º de dezembro.

Os pontos atendem deslocamentos entre municípios importantes da região, incluindo Bebedouro, Taquaritinga, Catanduva, Jaboticabal e Barretos.

Como funciona o pedágio eletrônico?

Com o Siga Fácil, os veículos passam pelos pórticos sem precisar parar em cabines. A identificação é feita automaticamente por meio de uma TAG instalada no veículo ou pela leitura da placa.

O sistema busca facilitar a circulação nas rodovias, reduzir filas e contribuir para a segurança viária. No entanto, os motoristas que não possuem TAG também precisam ficar atentos às orientações de pagamento da concessionária.

Motoristas podem ter descontos

O uso da TAG não é obrigatório. Para veículos de passeio equipados com o dispositivo, a primeira passagem pelo pórtico já garante desconto de 5%.

Nas passagens seguintes pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês, o motorista pode receber reduções progressivas por meio do programa Desconto Usuário Frequente (DUF). O benefício considera a frequência de utilização da estrutura.

A concessionária, porém, não informou como será realizado o pagamento por motoristas sem TAG, incluindo a possibilidade de quitar a tarifa em dinheiro.

Mudança amplia sistema no interior paulista

Com a entrada em operação das três novas estruturas, a Ecovias Noroeste Paulista passará a contar com sete pórticos eletrônicos em sua malha rodoviária.

A implantação do Siga Fácil começou em setembro de 2024, com a substituição de praças físicas em Itápolis e Jaboticabal, ambas na Rodovia SP-333.

Em novembro de 2025, outro pórtico começou a operar em Dobrada, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima. No mês seguinte, foi a vez de uma estrutura em Taiúva, na mesma rodovia.

Entre os três novos pontos anunciados, o de Colina deverá registrar o maior movimento, com volume diário médio estimado em 12,5 mil veículos. Em Pirangi, a previsão é de 3,1 mil veículos por dia, enquanto Monte Alto tem estimativa de 3,5 mil.

A expectativa é que as novas estruturas mantenham a cobrança nos locais já existentes, mas permitam que os motoristas atravessem os pontos sem a necessidade de parar para pagar a tarifa.