Divulgação Estrutura de 3,6 quilômetros conecta Mundo Novo (MS) a Guaíra (PR)

A Ponte Ayrton Senna, uma das principais ligações rodoviárias entre Mato Grosso do Sul e Paraná, foi reinaugurada nesta quinta-feira (5), após quatro meses de obras de recuperação e melhorias. Localizada na BR-163, sobre o Rio Paraná, a estrutura tem 3,6 quilômetros de extensão e conecta os municípios de Mundo Novo (MS) e Guaíra (PR).

As intervenções tiveram como objetivo melhorar as condições de tráfego e ampliar a segurança dos motoristas que utilizam o trecho, considerado estratégico para o transporte de cargas e o deslocamento entre os dois estados.

O que mudou na ponte?

Durante os quatro meses de trabalhos, a estrutura recebeu um novo pavimento asfáltico, reparos estruturais, manutenção do sistema de drenagem e revitalização da sinalização horizontal e vertical.

Uma das principais novidades foi a instalação de um sistema de iluminação alimentado por energia solar. Ao todo, foram colocados 227 postes com tecnologia fotovoltaica, que substituíram os equipamentos antigos.

O funcionamento ocorre por meio da captação da luz solar durante o dia. A energia é transformada em eletricidade e armazenada em baterias para alimentar a iluminação durante a noite, sem depender da rede elétrica convencional.

Sinalização também foi reforçada

Além da iluminação, a ponte recebeu novos dispositivos refletivos para facilitar a orientação dos condutores, especialmente durante a noite e em períodos de baixa visibilidade.

Foram substituídos 460 catadióptricos de barreira, conhecidos popularmente como olhos de gato. Instalados nas laterais da pista, eles refletem a luz dos faróis e ajudam os motoristas a identificar os limites da via.

Também foram colocadas 1.867 tachas refletivas, chamadas de tartarugas. Desse total, 1.382 são brancas e vermelhas e outras 485 são amarelas. Os dispositivos são fixados diretamente no asfalto e auxiliam na identificação das faixas de rolamento.

Os serviços foram executados pela Via Campo, concessionária responsável pela administração do trecho. Para reduzir os impactos no trânsito, os trabalhos ocorreram principalmente durante a noite, mantendo a circulação de veículos ao longo do período de obras.

Ponte integra concessão de rodovias

A Ponte Ayrton Senna passou a integrar, em 2026, o sistema rodoviário concedido à iniciativa privada, sob regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Desde abril, a Via Campo administra os 433 quilômetros que compõem o Lote 5 das Rodovias Integradas do Paraná. O contrato tem duração de 30 anos e prevê aproximadamente R$ 11 bilhões em investimentos e custos operacionais.

O planejamento inclui 238,57 quilômetros de duplicações. Cerca de R$ 6,7 bilhões estão previstos para obras de ampliação e melhorias estruturais, enquanto aproximadamente R$ 5,1 bilhões serão destinados à operação e manutenção das rodovias.

Com a conclusão das intervenções, a ponte continuará passando por inspeções e monitoramento periódico. O acompanhamento permitirá identificar possíveis necessidades de manutenção e programar novas ações preventivas e corretivas, sob fiscalização da ANTT.