PRF do Paraná O motociclista foi flagrado a 273/km por hora e provavelmente não perderá a CNH

Um motociclista foi flagrado a 273 km/h durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde de quarta-feira (4), na BR-277, em Medianeira, no oeste do Paraná. A velocidade registrada pelo radar portátil foi mais que o dobro do limite permitido no trecho, de 110 km/h.

O caso chama a atenção pela gravidade do excesso de velocidade. Segundo a PRF, durante a fiscalização, foram registradas 70 imagens de veículos que trafegavam acima da velocidade máxima estabelecida para a rodovia.

A conduta do motociclista é considerada uma i nfração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pode resultar em multa de R$ 880,41, além da suspensão do direito de dirigir.

O que diz a legislação?

De acordo com o artigo 218, inciso III, do CTB, transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida é uma infração gravíssima.

Nesses casos, a penalidade prevista inclui multa multiplicada por três e suspensão do direito de dirigir. O valor da autuação é de R$ 880,41.

A aplicação da suspensão depende da identificação do responsável pela infração e dos procedimentos administrativos previstos na legislação.

Identificação do motorista pode ser um desafio

Quando um veículo está registrado em nome de uma empresa, a identificação de quem estava efetivamente conduzindo pode ser um desafio. Nesses casos, o proprietário deve informar quem era o motorista responsável pela infração dentro do prazo estabelecido.

Se não houver indicação do condutor, a empresa pode receber uma penalidade financeira adicional, conforme as regras do Código de Trânsito Brasileiro.

A situação chama a atenção para uma questão importante da fiscalização nas rodovias: além de registrar o excesso de velocidade, é necessário garantir que o responsável pela conduta seja identificado e submetido às penalidades cabíveis.

Proposta prevê multa de R$ 88 mil

Uma proposta defendida pelo coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Rizzotto, prevê multiplicar por 100 o valor da multa quando não houver identificação do motorista. A ideia faria a penalidade passar de R$ 880,41 para aproximadamente R$ 88 mil.

A medida, no entanto, não faz parte da legislação atualmente em vigor. Pelas regras atuais, a multa e as demais penalidades seguem os critérios estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.