Reprodução/Instagram Martha Graeff com Daniel Vorcaro

A modelo Martha Graeff, ex-noiva do banqueiro Daniel Vorcaro, foi intimada pelo Tribunal de Falências do Sul da Flórida, nos Estados Unidos, a prestar depoimento no processo de recuperação de ativos do Banco Master. A audiência está marcada para 8 de dezembro, no escritório do escritório de advocacia Sequor Law, em Miami.

A determinação judicial também exige a apresentação de documentos financeiros da Graeff Holdings LLC, empresa sediada em Surfside, na Flórida, vinculada à modelo. O liquidante do Banco Master busca informações que possam ajudar a rastrear operações financeiras e identificar possíveis bens relacionados ao processo de liquidação da instituição.

Segundo a petição, Martha pode ter informações sobre transações envolvendo obras de arte, transferências financeiras e documentos de interesse para a investigação patrimonial. No entanto, a existência de registros que comprovem essas operações ainda não foi confirmada.

Graeff negou ter conhecimento de irregularidades na gestão do Banco Master. A intimação não significa que ela seja acusada de participação em crimes ou de envolvimento em desvios de recursos.

Justiça dos EUA também busca recuperar imóvel de luxo

A intimação ocorre em meio a outra iniciativa do liquidante do Banco Master nos Estados Unidos. Em outubro, a Empresa de Serviços de Liquidação (EFB) ingressou com uma ação na Justiça americana para tentar recuperar uma cobertura de luxo localizada no empreendimento Mansions at Acqualina, em Sunny Isles Beach, na Flórida.

O imóvel foi comprado em 2021 por US$ 27 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 140 milhões na época. A unidade tem quase mil metros quadrados, quatro quartos e sete banheiros, em uma torre de 183 metros de altura.

De acordo com o liquidante, os recursos usados na aquisição teriam sido retirados do Banco Master e direcionados a Fabíola de Almeida Macedo, ex-esposa de Vorcaro.

A ação pede o cancelamento de transferências societárias envolvendo as empresas PH 47 LLC e Arya Investments LLC. O objetivo é que o imóvel, ou o valor pago por ele, seja devolvido à massa falida do banco.

O liquidante também solicitou que a Justiça impeça a venda ou qualquer outra transferência da propriedade enquanto o caso estiver em análise.





Despesas da cobertura também são questionadas

Outro ponto levantado no processo envolve o pagamento das despesas da cobertura. O liquidante afirma que o Fortress Legacy Trust teria continuado a custear os gastos do imóvel mesmo depois de sua transferência para Fabíola.

Entretanto, a informação ainda não foi confirmada de forma explícita nos documentos mencionados na petição.

As iniciativas judiciais nos Estados Unidos fazem parte dos esforços para localizar e recuperar patrimônio que, segundo o liquidante, pode ter sido adquirido com recursos do Banco Master. As alegações ainda dependem de análise judicial e não representam, por si só, uma conclusão sobre a origem dos valores ou a responsabilidade das pessoas e empresas mencionadas.