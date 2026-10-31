Reprodução/ Redes Sociais A vítima realizava a limpeza das janelas do edifício no momento do acidente.





Um homem de 33 anos morreu após cair do alto de um prédio na tarde desta sexta-feira (30), na rua Maria Paula, no bairro da Bela Vista, r egião central de São Paulo.

A reportagem do iG entrou em contato com a S ecretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), que informou, em nota, que a vítima realizava a limpeza das janelas do edifício no momento do acidente.

O prédio tem áreas residenciais e comerciais. O acidente aconteceu na parte residencial, onde o homem trabalhava na altura do 42º andar.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que a c adeira suspensa utilizada pelo trabalhador entrou em queda livre e atingiu o parapeito do prédio. Os policiais encontraram o equipamento pendurado na altura do 22º andar. A fita de segurança estava rompida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe constatou a morte da vítima ainda no local.

Ainda segundo a SSP, foram solicitadas perícia ao Instituto de Criminalística (IC) e exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado no 8º Distrito Policial (Brás) como morte acidental.