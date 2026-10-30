Foto: Paulo Pinto/Agência Brasilência Brasil Temporal se formando

A sexta-feira (30) será marcada por mudanças nas condições do tempo em boa parte do Brasil. A previsão indica pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de temporais em diferentes estados, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Sul. Em algumas localidades, a chuva pode ser intensa, acompanhada de rajadas de vento.

Enquanto parte do país enfrenta instabilidade, o Nordeste terá predomínio de sol e temperaturas elevadas. No interior da região, o calor pode vir acompanhado de índices baixos de umidade relativa do ar.

O cenário é influenciado pela combinação de calor e umidade, que favorece a formação de nuvens carregadas e aumenta as condições para precipitações ao longo do dia.

Sudeste terá chuva e possibilidade de temporais

Na Região Sudeste, os moradores devem se preparar para uma sexta-feira de céu nublado e pancadas de chuva. A instabilidade pode atingir os quatro estados, com possibilidade de trovoadas e precipitações mais intensas entre a tarde e a noite.

Em São Paulo, a chuva pode ganhar força em diferentes áreas, principalmente no leste paulista e em municípios próximos à divisa com Minas Gerais. No Rio de Janeiro, também há possibilidade de pancadas fortes, especialmente no centro-sul fluminense.

Em Minas Gerais, a atenção fica voltada para o Sul de Minas, a Zona da Mata, o Triângulo Mineiro e a região Central. Já no Espírito Santo, a previsão indica chuva mais isolada, principalmente no norte do estado.

A presença de nuvens carregadas deve limitar a elevação das temperaturas em algumas localidades. Entre as capitais, as máximas previstas são de 23°C em São Paulo, 24°C em Belo Horizonte, 27°C no Rio de Janeiro e 28°C em Vitória.

Centro-Oeste terá pancadas de chuva e trovoadas

No Centro-Oeste, a combinação entre calor e umidade deve favorecer a formação de áreas de instabilidade. A previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal.

Em Mato Grosso, as precipitações podem ocorrer em diferentes áreas, sem impedir completamente a elevação das temperaturas. Em Goiás e Brasília, a chuva também pode aparecer ao longo do dia, com possibilidade de episódios mais intensos.

Mato Grosso do Sul terá períodos de sol intercalados com pancadas, principalmente nas regiões norte e leste. Mesmo com a instabilidade, a sensação de abafamento deve continuar em alguns momentos.

As temperaturas máximas previstas são de 33°C em Cuiabá, 30°C em Goiânia, 28°C em Campo Grande e 27°C em Brasília.

Paraná e Santa Catarina têm maior risco de chuva

Na Região Sul, a instabilidade ficará mais concentrada no Paraná e em Santa Catarina, onde há possibilidade de pancadas mais fortes e trovoadas.

No Paraná, as precipitações podem ganhar intensidade ao longo do dia, especialmente em áreas do sul e do leste. Em Santa Catarina, a chuva também pode ocorrer com força, principalmente no Vale do Itajaí, na Serra e no Litoral Norte.

No Rio Grande do Sul, a tendência é de tempo mais estável na maior parte do território, com períodos de sol entre nuvens. A exceção fica para áreas do extremo norte gaúcho, onde ainda pode chover de maneira isolada.

As temperaturas ficam mais amenas nas localidades com maior presença de nebulosidade. Curitiba e Florianópolis devem registrar máximas de 20°C, enquanto Porto Alegre pode chegar aos 23°C.

Nordeste terá sol e temperaturas elevadas

Diferentemente das regiões com maior instabilidade, o Nordeste terá predomínio de sol em boa parte dos estados nesta sexta-feira. O calor deve continuar intenso, principalmente no interior, onde a umidade relativa do ar pode atingir níveis baixos.

Apesar do tempo mais firme, algumas áreas do Maranhão, Piauí e Bahia podem registrar pancadas isoladas. No oeste e no sul baiano, além de pontos do Matopiba, a combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas.

Nas demais localidades, a previsão é de períodos prolongados de sol e pouca chuva. No interior do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e norte da Bahia, os índices de umidade podem ficar abaixo de 30% em determinados momentos.

O calor será destaque nas capitais nordestinas. Em Teresina, os termômetros podem chegar aos 35°C, enquanto em Salvador a máxima prevista é de 29°C. Nas demais capitais, as temperaturas também devem permanecer elevadas.

Norte terá chuva em diferentes estados

Na Região Norte, a sexta-feira será de calor e instabilidade, principalmente no Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e em áreas do Tocantins. Nessas localidades, a previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, com possibilidade de precipitações mais intensas.

No Amazonas, a elevada umidade favorece a formação de nuvens carregadas ao longo do dia. No Acre e em Rondônia, também são esperadas pancadas, que podem ocorrer de maneira irregular.

No Pará, as instabilidades devem atingir principalmente as áreas sul e oeste. Já em Tocantins, a chuva pode aparecer em pontos isolados, enquanto outras localidades terão períodos de sol.

Roraima e Amapá também podem registrar precipitações pontuais, mas o calor continua predominando. Em Boa Vista, a máxima pode chegar aos 38°C, uma das temperaturas mais elevadas entre as capitais brasileiras nesta sexta-feira.

Cuidados durante os temporais

Com a previsão de chuva forte em diferentes partes do país, a orientação é acompanhar os alertas meteorológicos e redobrar os cuidados durante as tempestades.

A população deve evitar abrigo debaixo de árvores, não atravessar ruas alagadas e manter distância de estruturas metálicas durante descargas elétricas. Em áreas de risco, também é importante observar sinais de movimentação de terra e possíveis deslizamentos.

As condições de instabilidade devem continuar em parte do território nacional durante o fim de semana, especialmente no Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Sul.