Montagem/iG 5 destaques desta sexta-feira

Previsão de chuva em todo o Brasil, Governo Federal determina ponto facultativo para servidor público, Corinthians x Mirassol, sorteio de R$ 12,8 milhões da Super Sete e Calderano no WTT estão entre os destaques desta sexta-feira (30).

Semana termina com chuva em grande parte do país

A atuação de áreas de baixa pressão deve trazer temporais para grande parte do Brasil nesta sexta-feira.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o sul do Goiás sejam os mais afetados.

Nas Regiões Norte e Nordeste, por outro lado, o tempo será de temperaturas elevados, com temperaturas chegando a 40º C em alguns lugares.

Corinthians enfrenta Mirassol em duelo contra o rebaixamento



O Corinthians recebe o Mirassol nesta sexta-feira (30), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time chega pressionado após dez partidas consecutivas sem vencer na Série A.

Com 33 pontos, o time alvinegro ocupa a 18ª posição e precisa da vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento. Na rodada anterior, a equipe sofreu uma virada nos minutos finais e perdeu para o Vasco, em São Januário.

Ponto facultativo do Dia do Servidor

Servidores públicos federais contemplados pela medida terão ponto facultativo nesta sexta-feira (30), após o governo transferir a celebração do Dia do Servidor Público, de 28 de outubro, para hoje.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (26) e permite quatro dias consecutivos de descanso, considerando o fim de semana e o feriado de Finados, na segunda-feira (2).

A medida vale para órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A data não é feriado nacional, e a folga não se estende automaticamente a todos os trabalhadores. Serviços essenciais podem manter escalas próprias de funcionamento.

Super Sete acumula e prêmio chega a R$ 12,8 milhões

O Super Sete acumulou após nenhum apostador acertar as sete colunas no concurso 916, sorteado na quarta-feira (28). O próximo sorteio, previsto para esta sexta-feira (30), tem prêmio estimado em R$ 12,8 milhões.

Na faixa de seis acertos, uma aposta foi premiada em R$ 58.953,33. Outras 66 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 1.276,04 cada. Já 1.020 jogos tiveram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 82,56, enquanto 10.312 apostas acertaram três números e ganharam R$ 6.

Hugo Calderano enfrenta Dimitrij Ovtcharov

Hugo Calderano enfrenta o alemão Dimitrij Ovtcharov nesta sexta-feira (30), a partir das 14h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do WTT de Montpellier, na França. O brasileiro chega ao confronto após vencer o japonês Hiroto Shinozuka por 3 sets a 0 na estreia do torneio.