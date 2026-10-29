Rovena Rosa/Agência Brasi Trânsito na Via Dutra

Mais de 1 milhão de veículos devem passar pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e pela Rio-Santos (BR-101) durante o período do feriado prolongado do Dia de Finados, que acontece na próxima segunda-feira (2).

Segundo a concessionária que administra as rodovias, a CCR-Motiva, a expectativa é de que aproximadamente 1.445.636 passem pelos trechos da Via Dutra e outros 263.833 veículos trafeguem pela Rio-Santos.

O aumento dos fluxos é esperado entre a próxima sexta-feira (30) e sábado (31), na saída para o feriado.

A concessionária ainda orientou os motoristas a programar a viagem com antecedência, evitar os horários de maior movimento e, sempre que possível, acompanhar as condições das rodovias antes e durante o deslocamento.

Via Dutra

Na Via Dutra, rodovia que é a principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, a expectativa é de 1.445.636 veículos ao longo do período. O número representa um aumento de 16,5% de movimento em comparação com dias considerados neutros.

O aumento no volume de tráfego é esperado a partir de sexta-feira (30), quando são esperados mais de 309 mil veículos, com pico de tráfego entre 14h e 16h.

Já no sábado (31), são esperados cerca de 301 mil veículos e, no domingo (1), mais de 251 mil automóveis.

No retorno do feriado, na segunda-feira (2), Dia de Finados, a concessionária estima cerca de 296 mil veículos na rodovia, com pico de tráfego entre 13h e 15h.

Na terça-feira (3), ainda há movimento, e a estimativa é de mais de 263 mil veículos pela Via Dutra.

Rio-Santos

Na Rio-Santos, rodovia que dá acesso às praias de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, e às praias da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, o movimento também vai estar intenso. A expectativa é de que mais de 235 mil veículos passem pela rodovia durante o período.

O volume, segundo a CCR-Motiva, é 31,2% superior ao de dias neutros.

Na saída para o feriado, na sexta-feira (30), são esperados mais de 56 mil veículos, com horário de pico entre 15h e 17h.

No sábado (31), a CCR-Motiva espera ainda mais movimento, com pouco mais de 60 mil veículos pelo trecho. No domingo (1), cerca de 43 mil veículos são esperados na Rodovia Rio-Santos.

Já no retorno, na segunda-feira (2), a estimativa é de que aproximadamente 58 mil veículos passem pelo trecho, sendo o horário de maior concentração entre 11h e 13h.

Na terça-feira (3), também há movimento, e a estimativa é de pouco mais de 45 mil veículos.

Pedro Boaventura/iG Rodovia Rio-Santos (BR-101)







