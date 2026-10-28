Divulgação/ Morada da Praia Condomínio Morada da Praia, em Bertioga (SP)

Imagens aéreas feitas por drone mostram a dimensão do condomínio Morada da Praia, localizado na praia de Boracéia, no extremo norte de Bertioga, no litoral de São Paulo. Com cerca de cinco quilômetros de extensão, ele reúne milhares de lotes, casas de alto padrão com piscinas e uma infraestrutura que inclui comércio e serviços, em meio à paisagem da Serra do Mar.

A gravação destaca o contraste entre as residências, a faixa de areia, o mar e a vegetação da Mata Atlântica. O condomínio se estende da região próxima à praia até os pés da serra e, pelo tamanho e pela estrutura disponível, se assemelha a uma cidade.





Condomínio tem estrutura de cidade

O Morada da Praia conta com aproximadamente 3.500 lotes e oferece serviços que incluem supermercado, escola e atendimento de saúde. A área também reúne espaços de vegetação, um lago e um rio que atravessa parte do empreendimento.

As construções começaram na década de 1980, período em que o loteamento se expandiu em uma região de relevância ambiental. Desde então, o condomínio se consolidou como um empreendimento residencial de grande porte no litoral paulista.





Polêmica ambiental

A dimensão do Morada da Praia também está associada a questionamentos sobre os impactos da ocupação do território. A principal controvérsia envolve a implantação do loteamento em uma área com vegetação de restinga e trechos de Mata Atlântica, ecossistemas importantes para a biodiversidade e a proteção da faixa costeira.

A ocupação ocorreu em um período anterior às regras ambientais atualmente aplicadas a empreendimentos desse tipo. Em 2013, o loteamento passou por um processo de regularização, conforme as informações disponíveis sobre o empreendimento.

No entanto, a regularização não significa uma autorização irrestrita para novas construções ou para a supressão de vegetação nativa. Eventuais intervenções continuam sujeitas às normas ambientais e urbanísticas aplicáveis a cada área.

O vídeo percorre parte da extensão do empreendimento e mostra a proximidade entre a ocupação urbana, a praia e a serra.