SWNS/Richard Arnold/Dominic Winter Auctions Segundo a Força Aérea Real Britânica, somente 20.341 exemplares foram fabricados e tiveram papel fundamental na derrota do regime nazista durante o confronto

A “carcaça”(fuselagem) de um caça britânico usado na Segunda Guerra Mundial mantida por 20 anos na garagem de Peter Arnold, colecionador inglês, foi vendido em casa de leilões por aproximadamente R$ 128 mil reais.

O modelofoi utilizado no conflito da Grã-Bretanha, em 1940. Segundo a própria Força Aérea Real Britânica, 20.341 exemplares foram fabricados e tiveram papel fundamental na derrota do regime nazista durante o confronto.

Peter Arnold é conhecido como “Mr. Spitfire” e foi um entusiasta da aviação. Ele morreu em 2025, aos 83 anos. O item foi arrematado no dia 08 de outubro na casa de leilões Dominic Winter Auctioneers.

A estrutura do caça estava parcialmente restaurada, mas sem condições de voar. Segundo a BBC, a peça foi o último projeto de restauração de Arnold, que costumava deixa-la na frente de casa para que as pessoas pudessem ver.

Conforme informações da casa de leilões, a estrutura foi reposta por painéis de outros Spitfires originais , montada em armações de madeira, além de um conjunto de janelas da cabine e uma cobertura de acrílico.

O Spitfire manteve motor, chapas metálicas e destroços originais do Spitfire, incluindo trens de pouso e mais componentes relacionados.