Divulgação/Arteris Arteris prevê 3,7 milhões de veículos nas rodovias concedidas durante o feriado e reforça alertas de segurança

O feriado de Finados, celebrado na segunda-feira (02), deve aumentar o movimento nas rodovias de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A Arteris estima que mais de 3,7 milhões de veículos circulem pelas estradas administradas pela concessionária entre sexta-feira (30) e terça-feira (03).

Com o aumento do fluxo e a possibilidade de chuva em trechos das rodovias, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção durante as viagens. A empresa também reforça os alertas sobre excesso de velocidade, desatenção ao volante e desrespeito às leis de trânsito, fatores associados a acidentes graves.

Chuva exige cuidados redobrados nas estradas

A pista molhada reduz a aderência dos pneus e pode aumentar a distância necessária para frear o veículo. A chuva também prejudica a visibilidade, tornando ainda mais importante respeitar os limites de velocidade e manter espaço suficiente em relação ao carro da frente.

Entre as principais recomendações para viajar com segurança estão:

Reduzir a velocidade: dirigir de acordo com as condições da pista, especialmente durante temporais.

Manter os faróis acesos: melhorar a visibilidade do veículo para os demais condutores.

Evitar manobras bruscas: ter cuidado redobrado em ultrapassagens e mudanças de faixa.

Não usar o celular ao volante: manter a atenção totalmente voltada para a estrada.

Respeitar a sinalização: observar os limites de velocidade e as orientações das vias.

Se a chuva estiver muito forte e comprometer a segurança, o motorista deve procurar um local apropriado para parar, como um posto de serviços. O acostamento deve ser utilizado somente em situações de emergência.

Revisão do veículo ajuda a evitar problemas

Além dos cuidados durante o trajeto, a preparação antes de sair de casa pode evitar imprevistos. Segundo a Arteris, as panes estão entre as principais ocorrências que exigem atendimento nas rodovias e podem estar relacionadas a problemas mecânicos e elétricos, falta de combustível, pneus furados e superaquecimento do motor.

Antes de viajar, é importante verificar:

Freios e condições dos pneus, incluindo o estepe;

Níveis de óleo, água e combustível;

Funcionamento da bateria e dos faróis;

Estado das palhetas do limpador de para-brisa;

Equipamentos obrigatórios e itens de segurança.

Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança durante o percurso, inclusive quem estiver no banco traseiro. Crianças precisam ser transportadas em dispositivos adequados à idade, à altura e ao peso.

Motociclistas e passageiros também devem utilizar capacete e equipamentos de proteção, evitando manobras arriscadas e ultrapassagens perigosas.

Concessionárias reforçam atendimento durante o feriado

Para atender os usuários durante o período de maior movimento, a Arteris prevê uma estrutura operacional com viaturas de inspeção de tráfego, guinchos leves e pesados, ambulâncias e equipes de resgate médico.

O monitoramento das rodovias será realizado continuamente por câmeras conectadas aos Centros de Controle e Segurança Operacional. Segundo a concessionária, o atendimento funciona 24 horas por dia nas estradas sob sua administração.

Os motoristas também podem consultar mapas interativos e informações sobre as condições do tráfego no site oficial da Arteris, na seção “Nossas Rodovias”, selecionando a concessionária responsável e acessando a opção “Em tempo real”.

Para informações e solicitações de atendimento, o WhatsApp da Arteris é (16) 3969-8491. Os usuários também podem entrar em contato pelos telefones específicos de cada concessionária.

Veja os horários de maior movimento nas rodovias

A previsão considera o período de sexta-feira (30 de outubro) a terça-feira (03 de novembro). Os horários indicados correspondem às faixas em que a concessionária espera maior concentração de veículos.

Régis Bittencourt — São Paulo e Paraná

A rodovia liga as regiões metropolitanas de São Paulo e Curitiba pela BR-116.

Sexta-feira (30): das 7h às 21h;

Sábado (31): das 7h às 16h;

Domingo (01): das 9h às 16h;

Segunda-feira (02): das 9h às 16h;

Terça-feira (03): tráfego normal.

Informações sobre o tráfego: 0800 709 0116.

Litoral Sul — Paraná e Santa Catarina

O trecho administrado inclui as rodovias BR-116 e BR-376, no Paraná, e BR-101, em Santa Catarina.

Sexta-feira (30): das 7h às 21h;

Sábado (31): das 9h às 14h;

Domingo (01): das 10h às 17h;

Segunda-feira (02): das 11h às 17h;

Terça-feira (03): tráfego normal.

Informações: 0800 725 1771.

Fluminense — Rio de Janeiro

Na BR-101, no trecho norte fluminense, a previsão é de movimento intenso em diferentes períodos do feriado.

Sexta-feira (30): das 5h às 22h;

Sábado (31): das 5h às 19h;

Domingo (01): das 7h às 19h;

Segunda-feira (02): das 7h às 23h;

Terça-feira (03): das 5h às 20h.

Informações: 0800 282 0101.

Planalto Sul — Paraná e Santa Catarina

O trecho da BR-116 sob administração da concessionária também deve registrar aumento no fluxo durante o feriado.

Sexta-feira (30): das 10h às 17h;

Sábado (31): das 8h às 17h;

Domingo (01): das 8h às 18h;

Segunda-feira (02): das 11h às 16h;

Terça-feira (03): tráfego normal.

Informações: 0800 642 0116.

Intervias — São Paulo

Nas rodovias administradas pela Intervias, a expectativa é de concentração de veículos em diferentes horários, principalmente na saída e no retorno do feriado.

Sexta-feira (30): a partir das 14h;

Sábado (31): das 8h às 14h;

Domingo (01): tráfego normal;

Segunda-feira (02): a partir das 14h;

Terça-feira (03): da 0h às 12h.

Informações: 0800 707 1414.

ViaPaulista — São Paulo

A operação também contempla trechos das rodovias Anhanguera, Cândido Portinari, Antônio Machado Sant'Anna e outras vias paulistas sob concessão.

Sexta-feira (30): a partir das 17h;

Sábado (31): a partir das 10h;

Domingo (01): tráfego normal;

Segunda-feira (02): a partir das 16h;

Terça-feira (03): a partir das 7h.

Informações: 0800 001 1255.

Os telefones informados são os canais específicos de cada concessionária. O WhatsApp geral divulgado pela Arteris é (16) 3969-8491.

A recomendação é programar a saída com antecedência, consultar as condições das estradas antes de pegar a estrada e, sempre que possível, evitar os horários de maior movimento. Com planejamento e respeito às regras de trânsito, a viagem pode ser mais tranquila para todos.