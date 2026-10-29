O feriado de Finados, celebrado na segunda-feira (02), deve aumentar o movimento nas rodovias de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A Arteris estima que mais de 3,7 milhões de veículos circulem pelas estradas administradas pela concessionária entre sexta-feira (30) e terça-feira (03).
Com o aumento do fluxo e a possibilidade de chuva em trechos das rodovias, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção durante as viagens. A empresa também reforça os alertas sobre excesso de velocidade, desatenção ao volante e desrespeito às leis de trânsito, fatores associados a acidentes graves.
Chuva exige cuidados redobrados nas estradas
A pista molhada reduz a aderência dos pneus e pode aumentar a distância necessária para frear o veículo. A chuva também prejudica a visibilidade, tornando ainda mais importante respeitar os limites de velocidade e manter espaço suficiente em relação ao carro da frente.
Entre as principais recomendações para viajar com segurança estão:
- Reduzir a velocidade: dirigir de acordo com as condições da pista, especialmente durante temporais.
- Manter os faróis acesos: melhorar a visibilidade do veículo para os demais condutores.
- Evitar manobras bruscas: ter cuidado redobrado em ultrapassagens e mudanças de faixa.
- Não usar o celular ao volante: manter a atenção totalmente voltada para a estrada.
- Respeitar a sinalização: observar os limites de velocidade e as orientações das vias.
Se a chuva estiver muito forte e comprometer a segurança, o motorista deve procurar um local apropriado para parar, como um posto de serviços. O acostamento deve ser utilizado somente em situações de emergência.
Revisão do veículo ajuda a evitar problemas
Além dos cuidados durante o trajeto, a preparação antes de sair de casa pode evitar imprevistos. Segundo a Arteris, as panes estão entre as principais ocorrências que exigem atendimento nas rodovias e podem estar relacionadas a problemas mecânicos e elétricos, falta de combustível, pneus furados e superaquecimento do motor.
Antes de viajar, é importante verificar:
- Freios e condições dos pneus, incluindo o estepe;
- Níveis de óleo, água e combustível;
- Funcionamento da bateria e dos faróis;
- Estado das palhetas do limpador de para-brisa;
- Equipamentos obrigatórios e itens de segurança.
Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança durante o percurso, inclusive quem estiver no banco traseiro. Crianças precisam ser transportadas em dispositivos adequados à idade, à altura e ao peso.
Motociclistas e passageiros também devem utilizar capacete e equipamentos de proteção, evitando manobras arriscadas e ultrapassagens perigosas.
Concessionárias reforçam atendimento durante o feriado
Para atender os usuários durante o período de maior movimento, a Arteris prevê uma estrutura operacional com viaturas de inspeção de tráfego, guinchos leves e pesados, ambulâncias e equipes de resgate médico.
O monitoramento das rodovias será realizado continuamente por câmeras conectadas aos Centros de Controle e Segurança Operacional. Segundo a concessionária, o atendimento funciona 24 horas por dia nas estradas sob sua administração.
Os motoristas também podem consultar mapas interativos e informações sobre as condições do tráfego no site oficial da Arteris, na seção “Nossas Rodovias”, selecionando a concessionária responsável e acessando a opção “Em tempo real”.
Para informações e solicitações de atendimento, o WhatsApp da Arteris é (16) 3969-8491. Os usuários também podem entrar em contato pelos telefones específicos de cada concessionária.
Veja os horários de maior movimento nas rodovias
A previsão considera o período de sexta-feira (30 de outubro) a terça-feira (03 de novembro). Os horários indicados correspondem às faixas em que a concessionária espera maior concentração de veículos.
Régis Bittencourt — São Paulo e Paraná
A rodovia liga as regiões metropolitanas de São Paulo e Curitiba pela BR-116.
- Sexta-feira (30): das 7h às 21h;
- Sábado (31): das 7h às 16h;
- Domingo (01): das 9h às 16h;
- Segunda-feira (02): das 9h às 16h;
- Terça-feira (03): tráfego normal.
Informações sobre o tráfego: 0800 709 0116.
Litoral Sul — Paraná e Santa Catarina
O trecho administrado inclui as rodovias BR-116 e BR-376, no Paraná, e BR-101, em Santa Catarina.
- Sexta-feira (30): das 7h às 21h;
- Sábado (31): das 9h às 14h;
- Domingo (01): das 10h às 17h;
- Segunda-feira (02): das 11h às 17h;
- Terça-feira (03): tráfego normal.
Informações: 0800 725 1771.
Fluminense — Rio de Janeiro
Na BR-101, no trecho norte fluminense, a previsão é de movimento intenso em diferentes períodos do feriado.
- Sexta-feira (30): das 5h às 22h;
- Sábado (31): das 5h às 19h;
- Domingo (01): das 7h às 19h;
- Segunda-feira (02): das 7h às 23h;
- Terça-feira (03): das 5h às 20h.
Informações: 0800 282 0101.
Planalto Sul — Paraná e Santa Catarina
O trecho da BR-116 sob administração da concessionária também deve registrar aumento no fluxo durante o feriado.
- Sexta-feira (30): das 10h às 17h;
- Sábado (31): das 8h às 17h;
- Domingo (01): das 8h às 18h;
- Segunda-feira (02): das 11h às 16h;
- Terça-feira (03): tráfego normal.
Informações: 0800 642 0116.
Intervias — São Paulo
Nas rodovias administradas pela Intervias, a expectativa é de concentração de veículos em diferentes horários, principalmente na saída e no retorno do feriado.
- Sexta-feira (30): a partir das 14h;
- Sábado (31): das 8h às 14h;
- Domingo (01): tráfego normal;
- Segunda-feira (02): a partir das 14h;
- Terça-feira (03): da 0h às 12h.
Informações: 0800 707 1414.
ViaPaulista — São Paulo
A operação também contempla trechos das rodovias Anhanguera, Cândido Portinari, Antônio Machado Sant'Anna e outras vias paulistas sob concessão.
- Sexta-feira (30): a partir das 17h;
- Sábado (31): a partir das 10h;
- Domingo (01): tráfego normal;
- Segunda-feira (02): a partir das 16h;
- Terça-feira (03): a partir das 7h.
Informações: 0800 001 1255.
Os telefones informados são os canais específicos de cada concessionária. O WhatsApp geral divulgado pela Arteris é (16) 3969-8491.
A recomendação é programar a saída com antecedência, consultar as condições das estradas antes de pegar a estrada e, sempre que possível, evitar os horários de maior movimento. Com planejamento e respeito às regras de trânsito, a viagem pode ser mais tranquila para todos.