Montagem/ABC News/AMSA Família havia reservado um caiaque e duas pranchas para uma sessão de duas horas naquela manhã

Austin Appelbee percebeu que o caiaque em que estava no meio do mar estava começando a afundar e encher de água quando aceitou o pedido da mãe de nadar até a costa para acionar o resgate e salvar a todos. Ele estava com a mãe, Joanne Appelbee, 47 anos, e os irmãos, Beau e Grace, de 12 e 8 anos, passando as férias na praia em Quindalup, Austrália.

Todos estavam no mar entre caiaques e stand-up paddles quando o vento os afastou demais da costa. Segundo a ABC News, Austin ainda tentava boiar com o caiaque, que afundava cada vez mais, quando a mãe tomou a difícil decisão de pedir a ele que tentasse buscar ajuda.

Uma das decisões mais difíceis que já tomei foi ter que falar ao Austin ‘tente chegar na costa para buscar ajuda’, mas foi porque a situação estava ficando séria rapidamente Joanne Appelbee, ao ABC News





Joanne permaneceu no mar com os outros dois filhos mais novos. Austin tentou usar o equipamento, que estava comprometido demais e o obrigou a ir nadando. A travessia de cerca de 4 quilômetros em mar agitado levou quatro horas.

Ao chegar na praia, já exausto, ainda precisava de um telefone. Austin precisou correr mais dois quilômetros até chegar nos pertences da família, onde sabia que tinha telefone para pedir socorro.

Ele ligou pro serviço de emergência australiano, conhecido como triple zero (000) e as equipes iniciaram a operação de busca e resgate. Joanne e os outros filhos permaneceram juntos agarrados às pranchas.





Família passou 10 horas no mar

Enquanto aguardava, a mãe prendeu as crianças com cordas de segurança para evitar que se dispersassem. Por volta das 20h30, a família foi encontrada a 14 quilômetros da costa por uma aeronave. Os três passaram 10 horas no mar e foram resgatados com saúde.

O caso aconteceu no dia 30 de janeiro deste ano. A família havia reservado um caiaque e duas pranchas para uma sessão de duas horas naquela manhã. Eles entraram no mar por volta das 11h, após se prepararem para horas no mar, sem saber que seriam tantas.

Oito meses depois, no dia 6 de outubro, Austin recebeu uma honraria por bravura, a “Clark Gold Medal”, em cerimônia realizada em Perth, Australia.