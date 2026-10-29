Reprodução/Ecovias Rodovia Imigrantes

O pedágio eletrônico no sistema free flow da Rodovia dos Imigrantes terá uma nova localização no sentido de subida da serra, em direção à capital paulista. A instalação do equipamento está prevista para a madrugada desta quinta-feira (29), no quilômetro 37,3 da rodovia, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

A mudança ocorre após reclamações de moradores da região do Pós-Balsa, que temiam ser obrigados a pagar pedágio em deslocamentos locais. O equipamento havia sido instalado inicialmente no quilômetro 29, mas o governo estadual decidiu transferir o ponto de cobrança para preservar o acesso das comunidades próximas.

Segundo a concessionária Ecovias Imigrantes, a instalação do novo pórtico não significa que a cobrança começará imediatamente. O sistema ainda precisará passar por testes, validação operacional e homologação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Onde ficará o novo pedágio eletrônico?

O novo pórtico será instalado no quilômetro 37,3 da Rodovia dos Imigrantes, na pista norte, utilizada pelos motoristas que sobem a serra em direção a São Paulo.

A estrutura que permanece no quilômetro 29 não será demolida. De acordo com a concessionária, o equipamento continuará no local para auxiliar no monitoramento das operações da rodovia.

A escolha do novo ponto considerou aspectos técnicos, ambientais e sociais. A mudança busca preservar os deslocamentos de moradores de bairros da região do Pós-Balsa, que utilizam os acessos próximos à rodovia para circular entre comunidades e outras áreas de São Bernardo do Campo.

O projeto havia provocado preocupação porque a localização original poderia fazer com que moradores pagassem tarifa para realizar trajetos locais, mesmo sem utilizar a rodovia da mesma maneira que os motoristas em viagens entre a capital e o litoral.

Quando começa a cobrança do free flow?

Ainda não há uma data oficial para o início da cobrança eletrônica na Rodovia dos Imigrantes e na Via Anchieta. A previsão inicial era que o sistema começasse a funcionar em 1º de agosto, mas a implantação foi adiada após a decisão de transferir o pórtico da Imigrantes.

Após a instalação, serão realizados ajustes, testes e procedimentos de validação. A cobrança só poderá começar depois da autorização formal da Artesp.

Até lá, os motoristas continuarão pagando o pedágio nas praças físicas tradicionais, com cabines e cancelas. Atualmente, a tarifa de R$ 40,60 é cobrada no sentido litoral.

Quanto vai custar o pedágio na subida e na descida?

Com a entrada em funcionamento do free flow, a tarifa será dividida entre os dois sentidos de circulação. O valor previsto é de R$ 20,30 para quem desce em direção à Baixada Santista e outros R$ 20,30 para quem sobe em direção à capital.

Na prática, o custo total de uma viagem de ida e volta continuará em R$ 40,60, considerando uma passagem em cada sentido e as tarifas previstas para veículos de passeio.

A principal mudança será a forma de cobrança: em vez de pagar o valor integral em uma única direção, o motorista pagará a tarifa correspondente ao sentido utilizado.

A divisão também pode alterar o valor desembolsado em cada trecho por veículos comerciais, dependendo da quantidade de eixos considerada na cobrança.

Como funciona o pedágio free flow?

O sistema free flow, também chamado de pedágio eletrônico ou Siga Fácil, permite que os veículos passem por pórticos equipados com câmeras, sensores e antenas, sem precisar parar em cabines.

A identificação ocorre por meio da placa do veículo ou de uma tag eletrônica instalada no para-brisa.

Quem utiliza tag terá o valor debitado automaticamente, conforme as regras da operadora do dispositivo. Já os motoristas sem tag poderão consultar e pagar a passagem posteriormente, em até 30 dias, pelo site oficial Pedágio Digital ou nos totens de autoatendimento disponibilizados no sistema rodoviário. As opções previstas incluem Pix e cartão de crédito.

É importante ficar atento ao prazo para evitar pendências e possíveis penalidades por falta de pagamento.

Mudança busca reduzir filas nas rodovias

A substituição das praças físicas pelo sistema eletrônico faz parte do projeto de modernização do Sistema Anchieta-Imigrantes, principal ligação rodoviária entre a Região Metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista.

A expectativa é reduzir filas, melhorar a fluidez do trânsito e diminuir a necessidade de frenagens e retomadas de velocidade nas áreas de cobrança, especialmente em feriados prolongados e durante a temporada de verão.

As estruturas das praças atuais deverão deixar de realizar a cobrança quando o novo sistema entrar em operação. Entretanto, a transição depende da conclusão dos procedimentos técnicos e da autorização da agência reguladora.

Até que haja uma definição oficial sobre a data de início do free flow, a orientação para os motoristas é continuar utilizando normalmente as praças físicas e acompanhar os comunicados da Ecovias Imigrantes e da Artesp.