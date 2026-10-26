Foto: PH Lopes Rodovia dos Bandeirantes (SP-348)

O feriado prolongado de Finados deve aumentar o movimento nas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes e do Rodoanel Oeste entre sexta-feira (30) de outubro e segunda-feira (2) de novembro. A previsão da Motiva Autoban é de aproximadamente 2,263 milhões de veículos nas rodovias sob sua administração. Já o Rodoanel Oeste estima receber cerca de 945 mil veículos no período.

Somadas, as duas previsões indicam a circulação de aproximadamente 3,2 milhões de veículos nos trechos administrados pelas concessionárias. Para atender à demanda, as empresas programaram operações especiais de monitoramento e atendimento aos motoristas.

O planejamento da viagem é uma das principais recomendações para quem pretende pegar a estrada. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, os períodos de maior movimento devem ocorrer na tarde de sexta-feira e na manhã de sábado. Na volta do feriado, a previsão é de tráfego mais intenso na segunda-feira.

Saída e retorno concentram horários de pico

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a expectativa é de maior fluxo na sexta-feira (30), das 16h às 20h, e no sábado (31), das 9h às 13h. No retorno, a concentração de veículos deve aumentar na segunda-feira (2), entre 15h e 22h.

A concessionária também programou a Operação Caminhão para segunda-feira, das 14h às 22h. Nesse intervalo, caminhões com destino à capital que trafegarem pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) deverão utilizar a Via Anhanguera (SP-330) entre os quilômetros 48 e 23, no trecho entre Jundiaí e São Paulo.

A mudança será realizada com apoio operacional da concessionária e fiscalização da Polícia Militar Rodoviária. A medida busca contribuir para a fluidez do trânsito durante o retorno do feriado.

Concessionárias reforçam monitoramento

Durante a operação, a Motiva AutoBAn disponibilizará 100% do efetivo operacional. Ao todo, 52 viaturas ficarão posicionadas estrategicamente ao longo do Sistema Anhanguera-Bandeirantes para prestar assistência aos usuários.

O acompanhamento do tráfego será feito continuamente pelo Centro de Controle Operacional (CCO), em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária.

A estrutura inclui 110 câmeras de monitoramento, 37 sistemas analisadores de tráfego distribuídos em 205 faixas de rolamento, nove estações meteorológicas e 31 painéis fixos de mensagens variáveis.

Esses equipamentos permitem acompanhar as condições das rodovias e transmitir informações aos motoristas. A concessionária também disponibiliza atualizações sobre o trânsito, ocorrências e intervenções pelo site oficial e pelo WhatsApp 0800 055 5550, com atendimento 24 horas.

No Rodoanel Oeste, a previsão é de aproximadamente 945 mil veículos durante o feriado. A concessionária também prepara uma operação especial para acompanhar o aumento da circulação e atender aos usuários do trecho administrado.





Cuidados antes de pegar a estrada

Antes de viajar, a orientação é verificar as condições do veículo, respeitar os limites de velocidade e manter distância segura dos demais automóveis. Também é importante observar a sinalização e acompanhar as informações sobre o trânsito ao longo do percurso.

Os motoristas devem considerar os horários de maior movimento no planejamento do deslocamento. Em caso de pane ou outra ocorrência, a recomendação é buscar os canais oficiais de atendimento das concessionárias responsáveis pelo trecho.

O movimento previsto para o feriado exige atenção tanto na saída quanto no retorno. A combinação entre planejamento, direção responsável e acompanhamento das condições das rodovias pode ajudar a reduzir riscos durante a viagem.