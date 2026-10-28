Reprodução/Wikimedia Commons Tubarão Branco.

A expedição na costa da Ilha Tybee, na Geórgia (EUA), foi promovida pela organização sem fins lucrativos Knot Lucky Fishing, que une pesquisas de biologia marinha com ações de apoio e saúde mental para veteranos de guerra.

O objetivo principal da viagem era localizar e afixar um transmissor via satélite em um grande tubarão-branco para coletar dados científicos sobre a espécie. Além da contribuição para a ciência, o projeto tem um propósito comunitário e de homenagem,, preservando a memória e a história dessas pessoas.

Durante o procedimento de pesquisa ao lado da embarcação, a equipe manteve o grande tubarão-branco posicionado na água para conseguir afixar o rastreador com precisão na nadadeira dorsal. Enquanto o animal estava contido ao lado do barco, uma das pessoas a bordo estendeu a mão para tentar tocá-lo.

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A equipe da Knot Lucky Fishing esclareceu quee que o animal permaneceu sob controle dos pesquisadores durante toda a ação. No entanto, o momento serviu como um alerta claro sobre ae a importância de manter o respeito e os cuidados de segurança com a vida selvagem durante expedições de campo.

Os tubarões são grandes predadores que nadam por milhares de quilômetros e passam a maior parte da vida submersos, o que torna muito difícil acompanhar seus hábitos. A marcação científica serve para descobrir suas. Todas essas informações ajudam biólogos e órgãos governamentais a criarem leis de proteção e Áreas Marinhas Protegidas.

Os transmissores de nadadeira, chamados SPOT, são aparelhos fixados na nadadeira dorsal dos tubarões por meio de pequenos pinos. Toda vez que a nadadeira quebra a superfície da água,. Já para as espécies que mergulham fundo e raramente vêm à tona, os cientistas utilizam as marcas de satélite destacáveis, PSAT ou PAT. Esses aparelhose, no dia programado,, boiam até a superfície e enviam um resumo das informações via satélite.

Além dos rastreadores via satélite, os cientistas utilizam marcas acústicas, pequenos transmissores sob a pele ou no corpo do animal que enviam sinais ultrassônicos gravados por receptores no fundo do mar, e marcadores tradicionais, que são etiquetas de plástico ou metal com código único e contato, que mostram a rota do tubarão caso ele seja recapturado.

A marcação exige cuidados rígidos para proteger a saúde do animal, limitando o tempo de contenção ao mínimo e mantendo água circulando pelas guelras para garantir a respiração. Para evitar qualquer desgaste físico, pesquisas recentes usam aplicadores pneumáticos a ar comprimido, que afixam o transmissor à distância enquanto o tubarão nada livremente, reduzindo o estresse a quase zero.