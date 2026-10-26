Marcela Gonzaga/iG Tempo muda e chuva deve se espalhar pelo país

A semana começa com mais um dia de instabilidade em todo o país. A chuva deve ganhar força em todas as regiões do Brasil a partir desta segunda-feira (26). As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Sudeste, uma frente fria avança pelo oceano Atlântico e mantém condições favoráveis à ocorrência de chuvas em boa parte da região.

Ao mesmo tempo, a circulação atmosférica favorece a formação de um novo canal de umidade, com potencial para organizar uma faixa de nebulosidade e precipitação entre as regiões Norte e Sudeste, passando por áreas do Centro-Oeste e do Nordeste.

Ainda segundo o Inmet, as chuvas podem atingir o Amazonas, o Pará, o Mato Grosso, o Goiás, o Tocantins, o Distrito Federal, o Maranhão, Piauí, a Bahia e Minas Gerais.

Por outro lado, após a passagem da frente fria, ventos devem avançar da Região Sul e favorecer o tempo firme em áreas do Centro-Oeste e do interior de São Paulo. Nesses pontos, as temperaturas entram em tendência de queda.

Apesar do aumento da instabilidade em parte do país, o dia deve ser de predomínio de sol em parte do Pará, no Amapá, parte do Maranhão, do Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, Sergipe, além da parte mais ao nordeste da Bahia. Nessas áreas, as temperaturas continuarão elevadas.

Em partes do Norte e do Nordeste, a previsão indica calor, tempo seco e falta de chuva. A condição deixa um alerta para condições favoráveis à ocorrência de incêndios.

Veja a previsão por região:

Sul

A Região Sul começa com menos instabilidades devido ao afastamento da frente fria em direção ao Sudeste e ao deslocamento de um ciclone extratropical para o oceano. Eles estão associados ao avanço de uma massa de ar mais frio e seco e de um sistema de alta pressão.

Sendo assim, o tempo fica mais firme no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, com períodos de sol e redução do risco de temporais.

Os meteorologistas informaram que uma circulação marítima associada à alta pressão sobre o oceano mantém maior nebulosidade e condições para chuva apenas no litoral.

Mesmo com menos chuvas e com o retorno do sol, as temperaturas ficam mais amenas no Sul. A previsão indica que a semana será fria na região, com temperatura mínima abaixo dos 10 °C nos três estados e risco de geada somente nas áreas da Serra Gaúcha e Catarinense.

A tendência é de a temperatura subir gradativamente a partir de quarta-feira (28) na região.

Sudeste

A semana começa com muita instabilidade em boa parte do Sudeste. A chuva aumenta em mais intensidade em Minas Gerais e no Espírito Santo. No Rio de Janeiro também há pancadas de chuva, principalmente nas áreas sob influência da umidade marítima.

Em São Paulo, a chuva continua mais forte no litoral, no leste e na metade norte do estado. Durante a semana, as chuvas continuam, com acumulados na casa de 40 a 60 mm para todos os estados da região.

A previsão também indica que as temperaturas ficam mais amenas no Sudeste. No centro-sul de São Paulo, inclusive, a semana será fria, com mínimas abaixo dos 15 °C.

Centro-Oeste

Segundo o Canal Rural, o avanço da frente fria pelo Sudeste e as mudanças na circulação dos ventos em baixos níveis reorganizam o transporte de umidade pelo Brasil.

Sendo assim, nesta semana, a chuva aumenta em parte do Mato Grosso, em grande parte de Goiás e no Distrito Federal.

No Mato Grosso do Sul, a entrada de ventos de sul associados ao sistema frontal e à baixa pressão traz um ar mais frio e seco. Essa condição reduz as instabilidades e as temperaturas.

Com isso, a semana terá tempo mais firme no Mato Grosso do Sul, com chuvas passageiras. Os meteorologistas também informaram que, nas demais áreas do Centro-Oeste, o calor continua predominando.

Mesmo assim, nos próximos dias, a previsão indica chuva sobre Goiás e Mato Grosso, com acumulados entre 40 e 50 mm.

Norte

A semana será marcada pelo aumento das instabilidades em parte do Norte. Esse cenário acontece, segundo o Canal Rural, por conta da reorganização do transporte de umidade associada à evolução da frente fria no litoral do Sudeste, combinada ao calor e à elevada umidade amazônica.

Sendo assim, a previsão indica chuva moderada a forte no Tocantins, incluindo Palmas, parte do Pará, em Rondônia, e em grande parte do Amazonas, com temporais isolados.

No Amapá e em outras áreas do Pará, o tempo fica mais estável. Além disso, as temperaturas seguem elevadas, com sensação de abafamento.

A frente fria ainda ajuda a levar chuva nos próximos dias para o Tocantins e o centro-sul do Pará, com acumulados de 30 a 40 mm.

Por outro lado, no Amapá, parte de Roraima e no norte do Pará, o tempo segue quente e seco, e onde não há previsão de chuva significativa. Nesses pontos, as temperaturas máximas devem continuar acima dos 40 °C.

Nordeste

O aumento da umidade no interior do continente, combinado ao aquecimento diurno, favorece o retorno das instabilidades em parte do Nordeste.

A previsão indica que a frente fria também avança sobre a região e deve ajudar a levar chuva nos próximos dias.

Sendo assim, há condições para chuva moderada a forte e temporais isolados para o sul da Bahia, do Maranhão e do Piauí. Nessas áreas, os acumulados variam entre 20 e 30 mm.

No restante da região, o tempo permanece firme, com temperaturas elevadas. Os acumulados devem ficar entre 10 e 15 mm, ajudando a elevar a umidade relativa do ar.

Ainda assim, o sertão nordestino permanece sob atenção para a proliferação de focos de incêndio. Nesses pontos, as temperaturas máximas devem continuar na casa dos 38 °C durante a semana.



