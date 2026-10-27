Charles Vieira Flávio Bolsonaro

O governo da Argentina negou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tenha entrado no país, após a divulgação de uma notícia de que ele teria deixado o Brasil em direção aos Estados Unidos. A Polícia Federal (PF) monitora fronteiras e consulta autoridades argentinas para esclarecer o paradeiro do parlamentar, que está proibido de deixar o território brasileiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A negativa foi atribuída a Fabián Fernández, porta-voz do presidente argentino Javier Milei, em declaração à Bloomberg. O representante também contestou a existência de um voo com as características mencionadas na notícia sobre a suposta viagem.

A investigação da PF começou após o site argentino Infobae publicar, na madrugada desta terça-feira (27), que Flávio teria atravessado a fronteira e seguido para Puerto Iguazú, na província argentina de Misiones. De lá, ele embarcaria em um avião particular com destino aos Estados Unidos.

Até a publicação das primeiras reportagens sobre o caso, não havia confirmação oficial de que o senador tivesse deixado o Brasil. Segundo o Valor Econômico, a Polícia Federal verificou que não havia registro de passagem de Flávio por um ponto migratório regular brasileiro e passou a consultar autoridades argentinas.

O que diz o jornal argentino sobre Flávio Bolsonaro

O Infobae publicou que Flávio Bolsonaro teria atravessado a fronteira usando sua carteira de identidade e seguido até Puerto Iguazú, na província argentina de Misiones. De lá, o senador embarcaria em um jato particular com destino aos Estados Unidos.

Segundo o jornal, a aeronave seria um Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, operado pela empresa argentina Baires Fly S.A. O voo estaria previsto para a madrugada de terça-feira.

A movimentação do avião também foi analisada por veículos brasileiros. O Valor Econômico e o UOL consultaram informações sobre o deslocamento da aeronave, que teria partido de Buenos Aires na noite de segunda-feira e chegado a Puerto Iguazú.

No entanto, o UOL informou que não encontrou registro de uma decolagem posterior do jato rumo aos Estados Unidos. A movimentação da aeronave não comprova que Flávio estivesse a bordo.

A Polícia Federal acionou autoridades argentinas para verificar a informação publicada pelo Infobae. Segundo a Bloomberg, o porta-voz do presidente da Argentina, Javier Milei, negou que o senador tivesse entrado no país.

A ausência de registro migratório regular no Brasil não comprova, isoladamente, que Flávio tenha cruzado a fronteira por uma rota alternativa. Essa possibilidade é uma das hipóteses que a investigação procura esclarecer.

O iG tentou contato com a PF e a campanha de Flávio Bolsonaro, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.

Flávio Bolsonaro entregou os passaportes?

Na manhã desta terça-feira (27), o paradeiro do senador ainda não havia sido confirmado publicamente pelas autoridades. A assessoria de Flávio também não havia esclarecido sua localização.

A ordem de Alexandre de Moraes estabeleceu prazo de 24 horas para que o parlamentar entregasse seus passaportes comum e diplomático à Polícia Federal. O ministro também determinou o cancelamento do passaporte brasileiro e proibiu Flávio de manter contato com o advogado Willer Tomaz, investigado no mesmo inquérito.

Na segunda-feira (26), Flávio publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou ter sido intimado por agentes da PF quando saía da casa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

Na gravação, o senador disse que cumpriria a determinação judicial e contestou os motivos da medida.

“Eu vou entregar os meus passaportes e me defender dessa aberração”, declarou.

Flávio também afirmou que nunca pensou em deixar o Brasil e classificou a decisão como uma tentativa de intimidação. A negativa foi dada antes da divulgação da notícia do Infobae sobre a suposta viagem à Argentina.

Por que Moraes proibiu Flávio de deixar o Brasil?

A decisão do STF foi tomada em um inquérito que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo Flávio Bolsonaro e o advogado Willer Tomaz.

A apuração teve origem na Justiça Federal do Rio Grande do Sul e chegou ao Supremo após o surgimento de informações relacionadas ao senador, que, por ocupar uma cadeira no Senado, tem foro por prerrogativa de função.

A Polícia Federal identificou registros que apontam Flávio como “usuário master” de uma conta bancária da Alcazar Holdings, empresa administrada por Willer Tomaz e sediada na Ilha da Madeira, em Portugal. O acesso do senador à conta teria sido excluído em maio de 2025.

A PF informou ao ministro Alexandre de Moraes que o perfil de usuário master conferia ao senador um elevado nível de acesso à conta mantida no Santander em nome da empresa.

Na semana anterior, Moraes havia determinado o bloqueio de até R$ 6 bilhões em bens relacionados a contas e empresas de Tomaz, além da quebra dos sigilos bancário, fiscal e cambial do advogado e de companhias vinculadas a ele.

As medidas integram uma investigação sobre possíveis irregularidades financeiras. A existência de vínculos com a empresa não comprova, por si só, a prática de crime pelo senador.

Flávio também é investigado no caso do filme Dark Horse

Além do inquérito envolvendo Willer Tomaz, Flávio é investigado em outro procedimento relacionado ao financiamento de "Dark Horse", filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. O caso está sob relatoria do ministro André Mendonça, no STF.

A Polícia Federal apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção relacionadas à operação financeira.





Flávio pediu ao então banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, R$ 134 milhões para financiar a produção. Os investigadores procuram esclarecer a destinação dos recursos e se parte do dinheiro teria sido usada para despesas sem relação direta com o filme, incluindo custos associados à permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

A investigação foi aberta em julho de 2026, e a PF pediu a prorrogação do prazo para aprofundar a análise de documentos e das remessas financeiras ao exterior. Os valores teriam sido enviados por meio de operadores financeiros para um fundo nos Estados Unidos ligado a um advogado próximo de Eduardo.

Flávio nega irregularidades e afirma que o pedido de recursos correspondia a uma tentativa de obter patrocínio privado para a produção cinematográfica, sem contrapartida.

A apuração sobre uma possível saída do Brasil ocorre enquanto o senador enfrenta investigações distintas no STF. Até que as autoridades confirmem seu paradeiro e esclareçam se houve deslocamento para a Argentina, a informação sobre a suposta viagem permanece sob verificação.