Divulgação/Motiva Sorocabana Castello Branco e Raposo Tavares terão alterações no tráfego devido a obras, nesta semana

Motoristas que pretendem viajar pelo interior de São Paulo nesta semana devem ficar atentos às mudanças no trânsito em rodovias importantes, como a Castello Branco (SP-280) e a Raposo Tavares (SP-270). As intervenções começaram na segunda-feira (26) e seguem até domingo (01), com possibilidade de interdições de faixas, bloqueios de acostamentos e desvios.

Segundo a concessionária Motiva Sorocabana, responsável pela administração das vias, os serviços incluem recuperação do pavimento, conservação da infraestrutura e obras de adequação e duplicação. As restrições podem provocar lentidão em determinados pontos.

Onde haverá obras na Castello Branco

Na Rodovia Castello Branco, os trabalhos de recuperação do asfalto e manutenção serão realizados entre os quilômetros 61 e 78, no trecho entre São Roque e Itu, nos dois sentidos.

Também estão previstas intervenções de conservação em diferentes estruturas da rodovia, como s istemas de drenagem, painéis de mensagens, fibra óptica e equipamentos de monitoramento.

Raposo Tavares terá bloqueios e desvios

Na Rodovia Raposo Tavares, as obras de recuperação do pavimento e manutenção estão programadas entre os quilômetros 36 e 112, de Cotia a Araçoiaba da Serra, nos dois sentidos.

Outros pontos terão intervenções específicas:

Cotia: interdição do acostamento entre os quilômetros 38,7 e 39 para obras de alargamento de faixas e implantação de um novo acesso.

São Roque: adequação viária na altura do quilômetro 46, sentido oeste.

Sorocaba: adequação viária no quilômetro 79, sentido leste.

Araçoiaba da Serra: adequação viária no quilômetro 111, nos dois sentidos.

Alumínio: desvio do tráfego da pista leste para a oeste entre os quilômetros 74 e 71, além de interdição de faixa para pavimentação na área de uma balança eletrônica.

Outras rodovias também terão intervenções

Além da Castello Branco e da Raposo Tavares, outras estradas administradas pela concessionária terão serviços ao longo da semana.

Confira os principais trechos previstos:

Castelinho (SP-075): obras de recuperação e conservação entre Sorocaba e Itu, do quilômetro 0 ao 15, nos dois sentidos, com interdições de faixas.

SP-079: intervenções entre Votorantim e Juquiá, do quilômetro 97 ao 213, nos dois sentidos. Em Piedade, haverá restrições pontuais para implantação de uma base operacional.

Bunjiro Nakao (SP-250): recuperação do pavimento entre os quilômetros 96 e 103, em Piedade, com possibilidade de operação no sistema Pare e Siga. Também há obras de duplicação entre Vargem Grande Paulista e Ibiúna, do quilômetro 45 ao 68.

SP-264: serviços entre Sorocaba e Pilar do Sul, do quilômetro 102 ao 144, nos dois sentidos. Em Salto de Pirapora, também estão previstos trabalhos noturnos de recuperação do asfalto entre os quilômetros 116 e 118.

Lívio Tagliassachi (SPA-053/280): obras de duplicação entre Araçariguama e São Roque, do quilômetro 0 ao 9, nos dois sentidos. O trecho poderá operar no sistema Pare e Siga, e há previsão de atividades de detonação durante a semana.

SPA-160/250: obras entre os quilômetros 0 e 16, em Pilar do Sul.

SPA-103/079 e SPA-104/079: intervenções em Votorantim, respectivamente entre os quilômetros 0 e 2,5 e entre os quilômetros 0 e 12.

Rodovia Doutor Celso Charuri (SPI-091/270): serviços em Sorocaba, do quilômetro 0 ao 6,7, nos dois sentidos.

Contorno Brigadeiro Tobias (SPI-087/270): obras em Sorocaba, do quilômetro 0 ao 2, nos dois sentidos.

Contorno de São Roque (SPI-060/270): intervenções entre os quilômetros 0 e 4, nos dois sentidos.

Na Rodovia João Leme dos Santos/Francisco José Ayub (SP-264), também haverá bloqueios de faixas e acostamentos em pontos específicos para implantação de estruturas operacionais e construção de um novo acesso.

Como ficam os trechos com Pare e Siga

Em estradas de pista simples, a concessionária poderá adotar o sistema Pare e Siga durante a execução dos serviços. Nesse modelo, o tráfego é liberado alternadamente em cada sentido, o que pode aumentar o tempo de viagem.

O cronograma poderá sofrer alterações conforme o andamento dos trabalhos e as condições climáticas. Em caso de chuva ou de outras condições desfavoráveis, os serviços poderão ser reprogramados.

Recomendações aos motoristas

Para evitar transtornos durante os deslocamentos, a orientação é:

Planejar o trajeto antes de sair de casa.

Reservar tempo extra para a viagem.

Respeitar a sinalização e os limites de velocidade.

Reduzir a velocidade ao se aproximar das equipes de trabalho.

Evitar ultrapassagens em trechos com tráfego controlado.

As informações sobre as intervenções podem ser consultadas no site oficial da Motiva Sorocabana.