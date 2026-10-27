Ricardo Stuckert Luiz Inácio da Silva nasceu em 27 de outubro de 1945 no interior de Pernambuco

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira (27). O presidente, reeleito no domingo (25), tem uma particularidade em seus documentos: a certidão de nascimento registra 6 de outubro de 1945, mas ele comemora o aniversário no dia 27 do mesmo mês. A diferença tem origem em um registro feito anos depois de seu nascimento e acabou se tornando uma curiosidade conhecida nacionalmente.

Como surgiu a diferença nas datas?

Lula nasceu em Caetés, no interior de Pernambuco, então distrito de Garanhuns. Ele era o sétimo dos oito filhos de Eurídice Ferreira de Mello, conhecida como dona Lindu, e cresceu em uma região onde o acesso aos serviços de registro civil era limitado.

Segundo relatos reunidos pelo Instituto Lula, era comum que famílias do interior nordestino enfrentassem dificuldades para ir até os cartórios registrar os filhos. Em muitos casos, o documento de batismo era a principal referência disponível para comprovar informações sobre o nascimento.

A família se mudou para São Paulo em 1952, quando Lula tinha sete anos. A viagem durou 13 dias e foi feita em um pau de arara, transporte utilizado por famílias que deixavam o Nordeste em busca de melhores condições de vida.

Foi depois da mudança que os registros formais dos filhos de dona Lindu foram providenciados. Em relato publicado pelo Instituto Lula, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente, conta que a mãe levou ao cartório anotações com os nomes e as datas de nascimento dos filhos.

Segundo Frei Chico, a escrivã teria sugerido mudar o nome de uma das irmãs, de Sebastiana para Ruth, o próprio nome da funcionária. A confusão durante o atendimento teria contribuído para o erro nas datas registradas nos documentos da família.

A versão é apresentada pelo irmão do presidente como explicação para a divergência. Lula, desde então, mantém a tradição de comemorar o aniversário em 27 de outubro.

Data de nascimento de Lula valeu R$ 1 milhão na TV

A diferença entre as datas chegou à televisão em outubro de 2003, quando o aposentado Sidiney de Moraes participou do Show do Milhão, programa apresentado por Silvio Santos no SBT.

Na pergunta final da atração, o participante precisou responder quais eram as datas de nascimento e de registro civil do então presidente. Ele acertou a questão e conquistou o prêmio máximo, de R$ 1 milhão em barras de ouro.

O episódio entrou para a história do programa como a única vez em que um participante da versão clássica levou o prêmio máximo. A curiosidade sobre a documentação de Lula, que poderia parecer um detalhe biográfico, tornou-se o tema de uma das perguntas mais marcantes da atração.





O que diz o Instituto Lula

O Instituto Lula publicou conteúdos sobre a trajetória do presidente e a origem da diferença entre as datas. A instituição contextualiza o registro tardio na realidade enfrentada por famílias brasileiras que viviam longe dos centros urbanos e tinham dificuldade para acessar cartórios e outros serviços públicos.

A história também ajuda a ilustrar o problema do sub-registro civil, situação em que o nascimento de uma pessoa não é registrado oficialmente ou tem a documentação providenciada fora do prazo adequado.

A divergência entre os documentos e a data celebrada por Lula está relacionada a um episódio da infância do presidente e às circunstâncias em que a família providenciou os registros em São Paulo.