Reprodução Lula e Flavio

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2026 não encerrou a disputa judicial com Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ao menos 22 Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) envolvendo os dois candidatos seguem no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com apurações sobre possíveis irregularidades durante a campanha. Caso haja condenação, as sanções podem incluir multas, inelegibilidade e, no caso do presidente reeleito, até a cassação do diploma ou do mandato.

O levantamento foi feito pela CNN Brasil a partir de consultas públicas ao TSE. Flávio aparece como investigado em pelo menos sete ações, enquanto Lula é citado em outras 15. Os processos apuram suspeitas de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação, entre outras possíveis irregularidades.

Embora parte das ações investigue os mesmos fatos, elas foram apresentadas por diferentes autores. O resultado das urnas não interrompe a tramitação dos processos, que podem continuar mesmo depois da diplomação e da posse dos eleitos.

Lula foi reeleito no domingo (25), com 64,26 milhões de votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos. Flávio recebeu 59,83 milhões, ou 48,21%. A eleição também ficou marcada pela primeira virada em um segundo turno presidencial no Brasil, já que o petista havia terminado a primeira etapa da disputa atrás do adversário.

Quais são as ações contra Flávio Bolsonaro?

Entre os processos que têm Flávio Bolsonaro como investigado estão ações relacionadas à produção do filme "Dark Horse" , à mobilização de apoiadores pelo WhatsApp e a um suposto apoio de grupos dos Estados Unidos à candidatura.

A coligação de Lula questiona a produção do filme sobre a trajetória da família Bolsonaro. A ação aponta suspeitas de abuso de poder econômico e de financiamento oculto da promoção política do candidato, incluindo questionamentos sobre recursos ligados ao empresário Daniel Vorcaro.

Outro processo envolve o canal de WhatsApp chamado “Tropa do Flávio”. A campanha petista sustenta que o grupo faria parte de uma estrutura de mobilização e distribuição de conteúdo eleitoral em benefício do senador.

Também há uma investigação sobre uma possível atuação de grupos dos Estados Unidos em favor da candidatura de Flávio. As alegações são objeto de apuração judicial e não representam, por si só, uma conclusão de que houve irregularidade.

Quais são as ações contra Lula?

No caso de Lula, parte dos processos trata de eventos e iniciativas associados à campanha ou à promoção de sua imagem pública.

Duas ações questionam o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, realizado no Carnaval e dedicado à trajetória do presidente. Os processos discutem o possível uso de recursos públicos e eventual benefício eleitoral decorrente da homenagem.

Outro caso envolve o “Exército do Lula”, canal de WhatsApp ligado ao deputado federal André Janones (Rede-MG). A campanha de Flávio acusa o grupo de coordenar compartilhamentos de conteúdo e ações de mobilização digital em favor do petista.

Há ainda uma ação sobre o envio de mensagens e notificações por canais do governo federal relacionados a programas como Bolsa Família e Farmácia Popular. A acusação é de possível uso eleitoral da estrutura pública para favorecer a candidatura de Lula.

As suspeitas ainda precisam ser analisadas pela Justiça Eleitoral. A existência de uma ação não significa que o candidato tenha cometido abuso de poder ou que será condenado.

Lula pode perder o mandato após a reeleição?

Em caso de condenação, Lula pode sofrer sanções que atinjam o mandato conquistado nas urnas, a depender da decisão do TSE e das circunstâncias de cada processo.

Segundo Jonatas Moreth, advogado de direito público e eleitoral e conselheiro seccional da OAB-DF, as ações continuam seguindo o procedimento normal mesmo depois da eleição.

“Esse tipo de ação tem um trâmite lento, porque ainda tem toda uma instrução probatória a ser realizada, como perícias, juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas e especialistas, entre outros. É incomum uma Aije ser julgada antes do pleito”, afirmou o especialista à CNN Brasil.

A consequência de uma eventual condenação depende da posição do investigado e das sanções aplicáveis. No caso da chapa derrotada, podem ser impostas multas e inelegibilidade. Empresas eventualmente envolvidas nas condutas investigadas também podem sofrer punições.

Para a chapa vencedora, além dessas sanções, existe a possibilidade de cassação do diploma, caso a decisão ocorra antes da posse, ou do mandato, se o candidato já estiver empossado.

A eventual perda do mandato não é automática. Ela depende do julgamento do processo e da aplicação da sanção cabível pela J ustiça Eleitoral.

TSE precisa comprovar que houve fraude no resultado?

Não necessariamente. De acordo com Moreth, a jurisprudência do TSE não exige que o abuso de poder tenha alterado matematicamente o resultado da eleição para que seja reconhecido.

O ponto central é a gravidade das circunstâncias em que a conduta teria ocorrido. Essa avaliação considera aspectos qualitativos, como o grau de reprovabilidade do comportamento, e quantitativos, como a dimensão e a repercussão do possível abuso.

Isso significa que uma eventual condenação não depende, obrigatoriamente, da comprovação de que a irregularidade foi responsável pela vitória de um candidato. É necessário que os fatos sejam demonstrados e que os requisitos legais para a punição estejam presentes.

Flávio Bolsonaro quer pedir anulação da eleição

Além dos processos que já tramitam no TSE, Flávio Bolsonaro anunciou que pretende pedir a anulação das eleições presidenciais de 2026. Segundo o senador, sua campanha já acionou a equipe jurídica para tratar do assunto.

A iniciativa é independente das Aijes que investigam possíveis abusos de poder durante a campanha. O anúncio de que pretende contestar o resultado não significa que a eleição será anulada, já que um eventual pedido precisará ser apresentado e analisado pela Justiça Eleitoral.

A continuidade dos processos e a contestação anunciada pelo candidato derrotado mantêm a disputa política também no campo judicial, mesmo após a definição do resultado nas urnas.





O que é uma Aije?

A Aije é uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral, instrumento previsto na Lei Complementar nº 64, de 1990. Apesar do nome, trata-se de uma ação de natureza cível, e não penal.

O objetivo é investigar possíveis abusos de poder econômico ou político, abuso de autoridade e uso indevido dos meios de comunicação ou de veículos de transporte, entre outras condutas capazes de comprometer a igualdade entre os candidatos e a legitimidade da disputa eleitoral.

Partidos políticos, coligações, candidatos e o Ministério Público Eleitoral podem apresentar esse tipo de ação. Nas eleições presidenciais, os processos são julgados pelo TSE e conduzidos pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral.

Se a ação for julgada procedente, os investigados podem ser declarados inelegíveis por oito anos, contados a partir da eleição em que ocorreu a conduta. O candidato diretamente beneficiado também pode ter o registro ou o diploma cassado, conforme o caso.

Se surgirem indícios de crime durante a investigação, os fatos podem ser encaminhados ao Ministério Público Eleitoral para eventual abertura de inquérito ou de ação penal.

Assim, embora a eleição de 2026 já tenha um vencedor, a definição de possíveis responsabilidades por irregularidades eleitorais ainda pode depender de decisões futuras do TSE.