O ministro Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, não deve votar no segundo turno das eleições de 2026, realizada neste domingo (25). O decano da Suprema Corte está em tratamento médico.
As informações são da CNN Brasil. O ministro lesionou o braço e segue em recuperação. Sendo assim, ele deve permanecer em Brasília e não vai comparecer à zona eleitoral.
Gilmar Mendes vota na cidade de Diamantina, no estado do Mato Grosso. Além disso, o ministro tem viagem marcada para o Japão, na próxima terça-feira (27).
Por isso, nos próximos dias, ele pretende manter um tratamento intensivo para que a lesão esteja curada até o dia da viagem.
O segundo turno das eleições acontece neste domingo (25) em todo o país. A votação segue até as 17h.
Nesta etapa, os eleitores decidem o próximo presidente da República. O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a presidência.
Além disso, cinco estados e o Distrito Federal também vão escolher o próximo governador. Os candidatos são:
- Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);
- Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);
- Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);
- Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT);
- Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB);
- Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).
No restante do país, os brasileiros vão votar apenas para definir o próximo presidente da República.
O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos, mas que já tenham tirado título de eleitor.
Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou o e-título.