Antonio Cruz / Agência Brasil Gilmar Mendes: "é preciso ter responsabilidade fiscal e fidelidade à Constituição evitando-se a criação de despesas casuísticas

O ministro Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, não deve votar no segundo turno das eleições de 2026, realizada neste domingo (25). O decano da Suprema Corte está em tratamento médico.

As informações são da CNN Brasil. O ministro lesionou o braço e segue em recuperação. Sendo assim, ele deve permanecer em Brasília e não vai comparecer à zona eleitoral.

Gilmar Mendes vota na cidade de Diamantina, no estado do Mato Grosso. Além disso, o ministro tem viagem marcada para o Japão, na próxima terça-feira (27).

Por isso, nos próximos dias, ele pretende manter um tratamento intensivo para que a lesão esteja curada até o dia da viagem.

O segundo turno das eleições acontece neste domingo (25) em todo o país. A votação segue até as 17h.

Nesta etapa, os eleitores decidem o próximo presidente da República. O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a presidência.

Além disso, cinco estados e o Distrito Federal também vão escolher o próximo governador. Os candidatos são:

Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);

Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);

Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);

Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT);

Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB);

Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).

No restante do país, os brasileiros vão votar apenas para definir o próximo presidente da República.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos, mas que já tenham tirado título de eleitor.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou o e-título.



