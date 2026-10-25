Dias Toffoli
Arquivo pessoal
Dias Toffoli

O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), votou, neste domingo (25), no  segundo turno  das eleições gerais, em Brasília (DF). O magistrado chegou ao colégio eleitoral por volta das 10h20, no Lago Norte, região nobre da capital federal.

Outros ministros da Suprema Corte como Alexandre de MoraesEdson FachinCristiano Zanin também votaram durante a manhã. 

Após registrar o voto, Toffoli deixou o local sem falar com a imprensa.

Segundo turno

O segundo turno das eleições acontece neste domingo (25) em todo o país. A votação segue até as 17h.

Nesta etapa, os eleitores de todo o país decidem o próximo presidente da República. O senador  Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente  Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a Presidência.

Além disso, cinco estados e o Distrito Federal também vão escolher o próximo governador. Os candidatos são:

  • Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);
  • Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);
  • Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);
  • Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT);
  • Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB);
  • Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).

Em sete municípios brasileiros, excepcionalmente, eleitores escolherão também prefeito e vice-prefeito. Isso ocorre por meio de um processo chamado eleição suplementar, realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quando um cargo de representante fica disponível antes da conclusão do mandato.

O pleito suplementar acontece em Arroio do Sal (RS), Santana do Itararé (PR), Itaguaí (RJ), Goiatins (TO) e em três cidades paulistas: Macedônia, Martinópolis e Narandiba.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos, mas que já tenham tirado título de eleitor.


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/2026-10-25/ministro-dias-toffoli--do-tse-e-do-stf--vota-em-brasilia.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes