Arquivo pessoal Dias Toffoli

O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), votou, neste domingo (25), no segundo turno das eleições gerais, em Brasília (DF). O magistrado chegou ao colégio eleitoral por volta das 10h20, no Lago Norte, região nobre da capital federal.

Outros ministros da Suprema Corte como Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Cristiano Zanin também votaram durante a manhã.

Após registrar o voto, Toffoli deixou o local sem falar com a imprensa.

Segundo turno

O segundo turno das eleições acontece neste domingo (25) em todo o país. A votação segue até as 17h.

Nesta etapa, os eleitores de todo o país decidem o próximo presidente da República. O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a Presidência.

Além disso, cinco estados e o Distrito Federal também vão escolher o próximo governador. Os candidatos são:

Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);

Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);

Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);

Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT);

Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB);

Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).

Em sete municípios brasileiros, excepcionalmente, eleitores escolherão também prefeito e vice-prefeito. Isso ocorre por meio de um processo chamado eleição suplementar, realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quando um cargo de representante fica disponível antes da conclusão do mandato.

O pleito suplementar acontece em Arroio do Sal (RS), Santana do Itararé (PR), Itaguaí (RJ), Goiatins (TO) e em três cidades paulistas: Macedônia, Martinópolis e Narandiba.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos, mas que já tenham tirado título de eleitor.



