O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), votou, neste domingo (25), no segundo turno das eleições gerais, em Brasília (DF). O magistrado chegou ao colégio eleitoral por volta das 10h20, no Lago Norte, região nobre da capital federal.
Outros ministros da Suprema Corte como Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Cristiano Zanin também votaram durante a manhã.
Após registrar o voto, Toffoli deixou o local sem falar com a imprensa.
Segundo turno
O segundo turno das eleições acontece neste domingo (25) em todo o país. A votação segue até as 17h.
Nesta etapa, os eleitores de todo o país decidem o próximo presidente da República. O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a Presidência.
Além disso, cinco estados e o Distrito Federal também vão escolher o próximo governador. Os candidatos são:
- Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);
- Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);
- Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);
- Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT);
- Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB);
- Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).
Em sete municípios brasileiros, excepcionalmente, eleitores escolherão também prefeito e vice-prefeito. Isso ocorre por meio de um processo chamado eleição suplementar, realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quando um cargo de representante fica disponível antes da conclusão do mandato.
O pleito suplementar acontece em Arroio do Sal (RS), Santana do Itararé (PR), Itaguaí (RJ), Goiatins (TO) e em três cidades paulistas: Macedônia, Martinópolis e Narandiba.
O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos, mas que já tenham tirado título de eleitor.