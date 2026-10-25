Divulgação/PF Polícia Federal no 2º turno das eleições

O segundo turno das eleições já registrou 32 ocorrências de crimes eleitorais e três prisões em flagrante, segundo boletim divulgado às 9h deste domingo (25), pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

De acordo com o ministério, seis registros envolvem propaganda eleitoral irregular. Também foram contabilizados três casos de desobediência a ordens da Justiça Eleitoral e três de desordem nos trabalhos eleitorais. Bloqueios de vias, agressões e danos ou depredações em locais de votação ou apuração somaram dois casos cada.





O balanço inclui ainda uma ocorrência de compra de votos ou corrupção eleitoral, uma de condução de eleitores por forças policiais, uma de furto em locais de votação ou apuração e uma de violência política de gênero. Outras dez situações foram classificadas como crimes eleitorais diversos.

Até o momento, as ocorrências foram registradas em 13 estados. O Rio Grande do Sul lidera o levantamento, com 11 registros, seguido por Minas Gerais, com sete, e Pernambuco, com três.

Segundo o MJSP, além das três prisões em flagrante, dois veículos foram apreendidos e oito pessoas foram conduzidas pelas forças de segurança.

Além do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de Pernambuco, foram registrados casos na Bahia, no Paraná, em Mato Grosso do Sul, no Espírito Santo, em Tocantins, no Piauí, no Ceará, no Maranhão, na Paraíba e em Sergipe.