Foto: Luiz Roberto/TSE Ministro Nunes Marques





O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, pediu que os eleitores tenham cuidado com mensagens que fazem acusações contra candidatos ou contra a Justiça Eleitoral. O alerta foi feito neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições de 2026.

Vamos elevar nosso senso crítico com mensagens eletrônicas recebidas nesta reta final, principalmente aquelas que tenham caráter sensacionalista e acusatório contra quaisquer dos candidatos, ou mesmo contra a justiça eleitoral. Kassio Nunes Marques, presidente do TSE.





O ministro também recomendou que os cidadãos se atentem ao local de votação e lembrou que é proibido levar celulares e outros aparelhos eletrônicos para a cabine de votação.

Como consultar o local de votação?

Nunes Marques orientou os eleitores a conferir onde vão votar antes de sair de casa. Segundo ele, embora poucas mudanças tenham sido feitas nos locais de votação, é importante confirmar o endereço com antecedência.

Na sexta-feira (16), a Justiça Eleitoral havia informado que aproximadamente 4,3 mil seções passariam por mudanças de endereço entre os turnos. Após a atualização das informações pelos TREs, o número caiu para cerca de 400.

A consulta pode ser feita nos sites do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos tribunais regionais eleitorais (TREs). Os portais têm uma área específica para que o eleitor encontre essa informação.

Outra opção é o ChatVote, assistente virtual do TSE que usa inteligência artificial para responder a perguntas sobre as eleições. A ferramenta pode ser acessada no canto inferior direito do site do tribunal.

Os eleitores também podem usar o aplicativo e-Título, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos para celulares. Além de informar o local de votação, a ferramenta permite justificar a ausência às urnas, consultar dívidas eleitorais, acessar os resultados registrados nas urnas e apresentar a versão digital do título de eleitor.

Para ajudar na hora de votar, também é possível imprimir a chamada cola eleitoral, um modelo disponível nos sites do TSE e dos TREs para anotar os números dos candidatos escolhidos.

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Celular não pode ser levado para a cabine

O ministro lembrou que os eleitores não podem entrar na cabine de votação com celulares ou outros aparelhos eletrônicos. A proibição também vale para quaisquer outros dispositivos que permitam tirar fotos ou gravar vídeos.

A regra busca garantir o sigilo do voto, ou seja, impedir que outras pessoas saibam em quem cada um votou.

Quem faltou no primeiro turno pode votar

Nunes Marques destacou que quem não compareceu ao primeiro turno pode votar normalmente no segundo, desde que esteja apto a participar da eleição.

O ministro também ressaltou a importância da participação dos eleitores e agradeceu às pessoas que trabalharão durante a votação.

Amanhã, a Justiça Eleitoral estará novamente mobilizada em todo o território nacional para assegurar a livre e espontânea manifestação da vontade do eleitorado. Kassio Nunes Marques, presidente do TSE.









Segundo turno das Eleições 2026

Este domingo (25) marca a volta às urnas em todo o Brasil. O segundo turno das Eleições de 2026 será realizado para definir o presidente da República e, em seis unidades da Federação, também o governador. A votação ocorre das 08h às 17h, pelo horário de Brasília.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 158.745.463 eleitores estão aptos a votar neste ano, incluindo brasileiros cadastrados no exterior.

Os brasileiros escolherão o presidente e o vice-presidente da República, além dos governadores do Acre, Amazonas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Tocantins e do Distrito Federal.

Além das disputas nacionais e estaduais, eleitores de sete municípios brasileiros participarão de eleições suplementares para escolher prefeito e vice-prefeito.