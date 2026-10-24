Fernando Frazão/Agência Brasil - 29.09.2022 Eleitores podem usar itens que expressem preferência política



Eleitores poderão fazer manifestação individual e silenciosa da sua posição política no domingo (25), dia de votação do segundo turno das eleições 2026. Isso significa que as pessoas podem usar itens que expressem sua preferência, como: bandeiras, camisetas, broches e adesivos.

O que não pode é haver aglomerações, manifestações coletivas ruidosas, abordagem a outros eleitores ou qualquer tentativa de aliciamento, que é considerado crime de boca de urna.

Quem identificar possíveis irregularidades pode denunciar por meio do aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral. A ferramenta permite informar o local da ocorrência, descrever os fatos e anexar fotos, vídeos, áudios ou links para ajudar na apuração.