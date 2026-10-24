Reprodução Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 49%, segundo pesquisa Quaest divulgada neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições.

A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento, o que indica empate técnico.

Na pesquisa anterior, Flávio Bolsonaro tinha 45% das intenções de voto, enquanto Lula registrava 44%.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores com 16 anos ou mais entre sexta-feira (23) e sábado (24). O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR-09158/2026.

Votos totais

O cálculo de votos válidos exclui os votos em branco e nulos, além das abstenções, e considera apenas os votos voltados aos candidatos.

Para vencer o segundo turno, um candidato precisa receber mais da metade dos votos válidos, ou seja, 50% mais um voto.

No levantamento deste sábado, os percentuais de votos totais foram de 46% para o senador e 45% para o presidente. Os votos totais incluem também os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo, os indecisos e aqueles que afirmam que não vão votar.

Veja os números:

Flávio Bolsonaro (PL): 46% (era 45% na pesquisa anterior).

Lula (PT): 45% (era 44% na pesquisa anterior).

Branco, nulo ou não vai votar: 8% (antes era 9%).

Indecisos: 1% (antes era 2%).

Flávio Bolsonaro ficou com rejeição de 49%, enquanto Lula registra 47%.

CONFIRA: Datafolha: Flávio tem 51%, e Lula, 49% dos votos válidos



Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, os entrevistados respondem em quem pretendem votar sem receber uma lista com os nomes dos candidatos.

Nesse cenário, Flávio Bolsonaro aparece com 44%, contra 40% na pesquisa anterior. Lula também subiu, de 40% para 42%.



O percentual de indecisos caiu de 14% para 7%. Já a parcela dos que pretendem votar em branco ou nulo, ou afirmam que não vão votar, passou de 6% para 7%.





Segundo turno das Eleições 2026

Este domingo (25) marca a volta às urnas em todo o Brasil. O segundo turno das Eleições de 2026 será realizado para definir o presidente da República e, em seis unidades da Federação, também o governador. A votação ocorre das 08h às 17h, pelo horário de Brasília.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 158.745.463 eleitores estão aptos a votar neste ano, incluindo brasileiros cadastrados no exterior.

Além das disputas nacionais e estaduais, eleitores de sete municípios brasileiros participarão de eleições suplementares para escolher prefeito e vice-prefeito.