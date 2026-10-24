Reprodução Lula e Flavio





O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% das intenções de votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 49%, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (24). O resultado configura empate técnico, considerada a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O segundo turno ocorre amanhã, domingo (25). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 158.745.463 eleitores estão aptos a votar nas eleições deste ano, incluindo os brasileiros cadastrados no exterior. Em território nacional, a votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Na rodada anterior do Datafolha, divulgada na quinta-feira (22), os dois candidatos apareciam com 50% dos votos válidos cada, em números arredondados. Flávio oscilou um ponto percentual para cima, enquanto Lula variou um ponto para baixo. As mudanças estão dentro da margem de erro.

Os votos válidos excluem brancos e nulos e, nas pesquisas, também os indecisos. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da disputa.

Rejeição a Lula é de 46%; a Flávio, de 45%

O levantamento deste sábado também aponta que 46% dos eleitores rejeitam Lula, enquanto 45% rejeitam Flávio Bolsonaro. Segundo os dados de rejeição do Datafolha, outros 2% afirmam que não votariam em nenhum dos dois candidatos, e 6% dizem não rejeitar nenhum deles.

Na comparação com quinta-feira, a rejeição ao presidente passou de 45% para 46%, enquanto a do senador recuou de 46% para 45%. As oscilações também estão dentro da margem de erro, e os candidatos permanecem tecnicamente empatados nesse indicador.

O Datafolha ouviu 4.050 pessoas com 16 anos ou mais entre sexta-feira (23) e sábado (24). A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada no TSE sob o código BR-09540/2026.