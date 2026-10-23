Divulgação/CCR-Motiva Serra das Araras

Quem pretende passar pela Serra das Araras, na Via Dutra (BR-116), nesta última semana de outubro deve ficar atento. Segundo a concessionária CCR RioSP, o retorno do quilômetro 233 será fechado no dia 30 para continuidade das obras.

Além disso, detonações de rochas no sentido São Paulo, nos dias 27, 29 e 31, irão bloquear a pista na altura do quilômetro 225. O tráfego no sentido Rio de Janeiro não será afetado.

Veja o cronograma:

Terça-feira (27/10), das 13h às 15h

Quinta-feira (29/10), das 13h às 15h

Sábado (31/10), das 16h às 18h

A concessionária orienta os motoristas a respeitarem a sinalização e o limite de velocidade nos trechos indicados.

Com o fechamento, veículos mais leves poderão utilizar um retorno alternativo, a 180 metros do atual.

Já veículos mais altos, ou seja, com altura acima de 4,90 metros, terão o retorno do quilômetro 243, em Mamão e o do quilômetro 217, em Paracambi, como opção.

Obra está 87% concluída

As interdições fazem parte da construção da Nova Serra das Araras, uma das maiores obras de duplicação, retificação e modernização rodoviária do Rio de Janeiro.

O processo foi iniciado em abril de 2024 e já está 87% concluído. Somente neste mês, foram liberados quatro novos viadutos na futura pista de descida.

A previsão é de que, diante do avanço das obras, a Nova Serra das Araras seja entregue no primeiro trimestre de 2027, dois anos antes do estabelecido no contrato de concessão.



