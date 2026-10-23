Divulgação/ Prefeitura do Rio de Janeiro Passageiros terão embarque livre para poder votar

O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira (23) que os ônibus intermunicipais terão gratuidade no próximo domingo (25), data marcada para o segundo turno das eleições de 2026. A medida valerá das 6h às 20h, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

A gratuidade foi estabelecida por decreto já publicado no Diário Oficial e segue as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que preveem transporte coletivo gratuito nos dias de eleição.

O benefício contempla os serviços realizados por ônibus intermunicipais urbanos, mas não se aplica às vans do sistema complementar intermunicipal.

Frota deverá seguir oferta dos dias úteis

Além da gratuidade, o estado informou que as empresas de ônibus serão obrigadas a disponibilizar a frota e a quantidade de viagens compatíveis com as utilizadas no planejamento de dias úteis, medida que busca garantir a capacidade compatível com a demanda de passageiros durante o domingo.

A operação será acompanhada pelo Centro de Tecnologia de Fiscalização e Monitoramento (CTFM) do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ).

Os passageiros que identificarem problemas na prestação do serviço, como cobrança indevida de passagem, atrasos ou redução na oferta de viagens, poderão registrar reclamações na ouvidoria do Detro-RJ.

Cariocas votarão apenas para presidente

Por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que a nulou todos os votos de Anthony Garotinho e deu a vitória em primeiro turno para Douglas Ruas (PL), o Rio de Janeiro teve a segunda etapa na disputa pelo governo do estado cancelada e os eleitores cariocas decidirão apenas entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), nas eleições presidenciais.

Na ocasião, Garotinho teve a sua candidatura indeferida em setembro, às vésperas das eleições, mas conseguiu seguir a campanha sob decisão judicial provisória e recebeu 274.411 votos, o equivalente a 3,17% dos votos válidos.

No dia 8 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgou o caso e decidiu anular os votos recebidos pelo candidato.

A medida levou ao recálculo do resultado da eleição para governador e, com a exclusão dos votos de Garotinho, Douglas Ruas (PL), que havia recebido 49,27% dos votos válidos na primeira apuração, passou a ter 50,88% e foi declarado eleito governador no primeiro turno.

Eduardo Paes (PSD), segundo colocado, passou a ter 44,16% dos votos válidos e a disputa pelo segundo turno foi cancelada.

A coligação do candidato candidato do PSD chegou a tentar reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal (STF), mas o pedido foi negado pelo ministro Cristiano Zanin por questões processuais. O TRE-RJ homologou o resultado definitivo em 15 de outubro, cancelando a realização do segundo turno para a disputa do governo do estado.



