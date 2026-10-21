divulgação / RioSP Via Dutra passará por bloqueios até o próximo dia 24



A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) passará por um cronograma de obras de recuperação do pavimento e terá diferentes trechos bloqueados, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, até o próximo sábado (24). Os serviços de tapa-buraco fazem parte da “operação comboio” e serão realizados pela concessionária RioSP.

Segundo a RioSP, as equipes responsáveis pela ação se deslocarão de forma coordenada bloqueando parte da rodovia e, durante os trabalhos, os motoristas devem respeitar a sinalização, reduzir a velocidade nos pontos em manutenção e manter uma distância segura dos veículos à frente.

Veja a programação das obras na Via Dutra



A operação comboio prevê interdições parciais de faixa em trechos variados da Via Dutra tanto no sentido Rio de Janeiro quanto São Paulo.

Confira o cronograma oficial:

Quarta-feira (21): sentido São Paulo, entre os km 233 e 245, a partir das 9h.

Quinta-feira (22): sentido São Paulo, entre os km 245 e 265, a partir das 9h.

Sexta-feira (23): sentido Rio de Janeiro, entre os km 224 e 214, a partir das 9h.

Sábado (24): sentido São Paulo, entre os km 214 e 225, a partir das 9h.





Dicas para os motoristas

A concessionária informou que os motoristas devem estar atentos aos comunicados oficiais, já que os serviços podem ser reprogramados em caso de condições climáticas desfavoráveis ou por necessidades operacionais.

Os avisos e condições de tráfego da Via Dutra podem ser consultados em tempo real nos canais de atendimento da concessionária pelo site, ou pelos telefones (11) 2795-2238 e 0800 017 3536.

A RioSP ainda reforçou em nota a importância do “Movimento Afaste-se”, iniciativa que orienta os condutores a mudar de faixa sempre que possível ao se aproximarem de veículos operacionais, guinchos, ambulâncias e equipes de atendimento parados no acostamento.

Quando não for possível mudar de faixa, a recomendação é reduzir a velocidade e redobrar a atenção para garantir a segurança dos trabalhadores e dos demais usuários da rodovia.



