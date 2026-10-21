Via Dutra passará por bloqueios até o próximo dia 24
divulgação / RioSP
Via Dutra passará por bloqueios até o próximo dia 24


A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) passará por um cronograma de obras de  recuperação do pavimento e terá diferentes trechos bloqueados, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, até o próximo sábado (24). Os serviços de tapa-buraco fazem parte da “operação comboio” e serão realizados pela concessionária RioSP.

Segundo a RioSP, as equipes responsáveis pela ação se deslocarão de forma coordenada bloqueando parte da  rodovia e, durante os trabalhos, os motoristas devem respeitar a sinalização, reduzir a velocidade nos pontos em manutenção e manter uma distância segura dos veículos à frente.

Veja a programação das obras na Via Dutra

A operação comboio prevê  interdições parciais de faixa em trechos variados da Via Dutra  tanto no sentido  Rio de Janeiro  quanto  São Paulo.

Confira o cronograma oficial:

  • Quarta-feira (21): sentido São Paulo, entre os km 233 e 245, a partir das 9h.
  • Quinta-feira (22): sentido São Paulo, entre os km 245 e 265, a partir das 9h.
  • Sexta-feira (23): sentido Rio de Janeiro, entre os km 224 e 214, a partir das 9h.
  • Sábado (24): sentido São Paulo, entre os km 214 e 225, a partir das 9h.


Dicas para os motoristas

A concessionária informou que os motoristas devem estar atentos aos comunicados oficiais, já que os serviços podem ser reprogramados em caso de condições climáticas desfavoráveis ou por necessidades operacionais. 

Os avisos e condições de tráfego da Via Dutra podem ser consultados em tempo real nos canais de atendimento da concessionária pelo site, ou pelos telefones (11) 2795-2238 e 0800 017 3536.

A RioSP ainda reforçou em nota a importância do “Movimento Afaste-se”, iniciativa que orienta os condutores a mudar de faixa sempre que possível ao se aproximarem de veículos operacionais, guinchos, ambulâncias e equipes de atendimento parados no acostamento.

Quando não for possível mudar de faixa, a recomendação é reduzir a velocidade e redobrar a atenção para garantir a segurança dos trabalhadores e dos demais usuários da rodovia.


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2026-10-21/via-dutra-tera-obras-e-bloqueios-em-diferentes-trechos-ate-sabado.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes